Как панк повлиял на GHOST



Tobias Forge в рамках недавней беседы в шоу "New & Approved" рассказал о влиянии панка на творчество его коллектива:



«Если взять лучшее из панк-рока 1977–1980 годов, то многие из этих "хитов" — это та музыка, которую я слушал вместе с братом. Он тоже был очень большим поклонником почти всех направлений. Он всегда восторгался тем, какими крутыми были THE DAMNED в то время, а потом ставил EURYTHMICS, а затем включал пластинку RAINBOW. И это определённо повлияло на меня. Я думаю, что всё находится в жанре рока — только рок и поп.



Одна группа, которая мне очень нравится, о которой, как мне кажется, люди не часто упоминают, но которая также оказала на меня большое влияние и близка мне по остроумию, а также по мелодичному языку и юмору — это THE DICKIES. "Dawn Of The Dickies" — это просто охренительная бомба; это так прекрасно. В моей старой группе мы играли "Infidel Zombie", кавер на эту песню. Я не думаю, что люди обращают внимание, но в "Dawn Of The Dickies" можно услышать много общего с GHOST — или наоборот; в GHOST можно услышать много DICKIES. Но люди почему-то этого не замечают. Но мелодичный язык...



Ещё одна мелодичная группа, которой я тоже во многом обязан — люди, похоже, также не обращают на это внимания — это BAD RELIGION. Музыкально, лирически, а также вокальные гармонии и всё такое — это тоже очень... Последняя часть 80-х и начало 90-х BAD RELIGION. Так что многое в моём пении отчасти связано с исполнением их песен.



Я думаю, что многие панковские элементы моего творчества и моего прошлого могут быть не в фокусе, когда я говорю о музыке, потому что они не так очевидны. Но я полагаю, что большая часть юмористического элемента в моём творчестве как раз идёт от панковских настроений. А также моя манера пения, которая, очевидно, вызывает споры о том, металл это или нет. Нет — это панк. Я пою, как многие панк-группы. Я пою как многие панк-группы, которые мне нравятся».













