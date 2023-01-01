26 авг 2023



Почему GHOST лучшая группа в мире?



GHOST готовятся выступить 11–12 сентября на Kia Forum, но уже стали ближе к поклонникам — Музей «Грэмми» в Лос-Анджелесе представил "Ghost Devotional Pop-Up". Пока верующие ожидают возвращения Papa Emeritus IV и компании в Город Ангелов, им предлагается посетить сделанную вручную, изготовленную на заказ кабинку для исповеди и рассказать о том, почему они считают GHOST лучшей рок-группой в мире! Искупите свою вину и получите на память фотографию.



Кабинка для исповеди Ghost была разработана и изготовлена Джастином Уэйром из Creativeware (выставка BEASTIE BOYS в Orange County Museum Of Art) и изготовлена плотником/сварщиком Грегом С. Гилдеем («Мандалорец», «Тенет», «Мир Дикого Запада»). Созданная на заказ конструкция будет сопровождаться музейной инсталляцией, демонстрирующей наряд папы Эмеритуса III, в котором он был на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2015 году, когда GHOST получили награду в номинации «Лучшее металлическое выступление» за песню "Cirice" из третьего альбома "Meliora".







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