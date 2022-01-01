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GHOST впервые в Billboard Hot 100



GHOST впервые оказались в Billboard Hot 100 с песней "Mary On A Cross". Этот трек вышел синглом в 2019 году, дебютировал на 90 строчке с шестью миллионами стримов и 1 000 купленных цифровых копий.







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