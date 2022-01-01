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GHOST представили новые песни



Группа GHOST впервые исполнила композиции "Spillways" и "Call Me Little Sunshine" на шоу, которое состоялось девятого апреля на AO Arena, Манчестер, Великобритания, — видео доступно ниже.

























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