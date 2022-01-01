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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 71
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*Новое видео KREATOR 17
*Новое видео RAMMSTEIN 13
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Ghost

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12 апр 2022 : 		 GHOST представили новые песни

31 мар 2022 : 		 Трилогия от GHOST

21 мар 2022 : 		 Успехи в чартах GHOST

21 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о контроле

18 мар 2022 : 		 GHOST в "Jimmy Kimmel Live!"

11 мар 2022 : 		 Новый альбом GHOST доступен для прослушивания

10 мар 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

9 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о песне про Майка Пенса

8 мар 2022 : 		 Специальное шоу от GHOST

3 мар 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

2 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о сменах продюсера

25 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о влияниях

21 фев 2022 : 		 Лидер GHOST назвал себя диктатором

15 фев 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

15 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»

10 фев 2022 : 		 Видео с выступления GHOST

2 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»

1 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о прелести быть основным автором

27 янв 2022 : 		 Мультикамерная съемка исполнения новой песни GHOST

26 янв 2022 : 		 GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA

25 янв 2022 : 		 Статуэтка GHOST выйдет летом

20 янв 2022 : 		 Новое видео GHOST

15 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о росте популярности

12 ноя 2021 : 		 Как панк повлиял на GHOST

2 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о концепции нового альбома

18 окт 2021 : 		 Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»
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|||| сегодня

GHOST представили новые песни



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Группа GHOST впервые исполнила композиции "Spillways" и "Call Me Little Sunshine" на шоу, которое состоялось девятого апреля на AO Arena, Манчестер, Великобритания, — видео доступно ниже.

GHOST Performs











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