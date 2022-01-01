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Ghost

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Лидер GHOST назвал себя диктатором



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Шведские рокеры GHOST 11 марта на лейбле Loma Vista/Concord выпустят свой пятый альбом под названием "Impera". Лидер группы, Tobias Forge, работал над продолжением альбома 2018 года "Prequelle" вместе с продюсером Класом Олундом и шведскими соавторами Салемом Аль Факиром и Винсентом Понтаре, в послужном списке которых числятся Мадонна и Леди Гага.

Forge обсудил процесс сочинения песен для "Impera" в новом интервью газете St. Louis Post-Dispatch:

«В каждой группе, которая у меня когда-либо была, в каждой песне, которую я когда-либо сочинил, меня всегда называли диктатором, помешанным на контроле, который не может работать ни с кем другим. Я и есть диктатор, помешанный на контроле. Но я могу работать с людьми».

Что касается его сотрудничества с Олундом, Аль Факиром и Понтаре, а также с гитаристом Fredrik'ом Åkesson'ом из OPETH, который был привлечён для усиления гитарной составляющей альбома, Forge сказал:

«Я обнаружил, что могу очень хорошо работать с кем-то, кого я уважаю, кто всегда стремится к лучшему. Они заставляют меня хотеть сочинять лучше, немного подтянуть свою игру».

GHOST




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КомментарииСкрыть/показать 7 )
21 фев 2022, 17:36
Какое же беззубое говно этот гост
21 фев 2022, 19:20
а нахуй ты слушаешь его тогда?
21 фев 2022, 19:49
jesus666 а зубастое говно это что?
21 фев 2022, 20:10
jesus666 А зубастое говно лучше чем беззубое, или нет?
21 фев 2022, 21:06
Как же заебали эти говнари, которые не слушали Ghost, но пиздят на неё.
21 фев 2022, 22:39
Гитарист Opeth .....что он может усилить...смешно
И соглашусь с !-м оратором.......хотя не не говно....Дрисня -это как то ближе :-)
21 фев 2022, 22:56
Есть же куча хороших попсових ариистов с сатанинской романтикой вроде danzig zeal ardor ,менсон наконец .А гост повторяю говнище


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