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Лидер GHOST назвал себя диктатором



Шведские рокеры GHOST 11 марта на лейбле Loma Vista/Concord выпустят свой пятый альбом под названием "Impera". Лидер группы, Tobias Forge, работал над продолжением альбома 2018 года "Prequelle" вместе с продюсером Класом Олундом и шведскими соавторами Салемом Аль Факиром и Винсентом Понтаре, в послужном списке которых числятся Мадонна и Леди Гага.



Forge обсудил процесс сочинения песен для "Impera" в новом интервью газете St. Louis Post-Dispatch:



«В каждой группе, которая у меня когда-либо была, в каждой песне, которую я когда-либо сочинил, меня всегда называли диктатором, помешанным на контроле, который не может работать ни с кем другим. Я и есть диктатор, помешанный на контроле. Но я могу работать с людьми».



Что касается его сотрудничества с Олундом, Аль Факиром и Понтаре, а также с гитаристом Fredrik'ом Åkesson'ом из OPETH, который был привлечён для усиления гитарной составляющей альбома, Forge сказал:



«Я обнаружил, что могу очень хорошо работать с кем-то, кого я уважаю, кто всегда стремится к лучшему. Они заставляют меня хотеть сочинять лучше, немного подтянуть свою игру».







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