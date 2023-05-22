22 май 2023



PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»



PAUL DI'ANNO отреагировал на появление кавер-версии GHOST "Phantom Of The Opera", однако пост потом подтер:



«Все спрашивают мое мнение о кавер-версии " Phantom", ну, не то чтобы это имело значение, но это просто какая-то полная срань!». И добавил несколько блюющих смайликов.











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