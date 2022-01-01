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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
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Ghost

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Видео с текстом от GHOST



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GHOST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Twenties", которая взята из нового альбома "Impera", выходящего 11 марта на Loma Vista.

Трек-лист:

01. Imperium

02. Kaisarion

03. Spillways

04. Call Me Little Sunshine

05. Hunter's Moon

06. Watcher In The Sky

07. Dominion

08. Twenties

09. Darkness At The Heart Of My Love

10. Griftwood

11. Bite Of Passage

12. Respite On The Spital Fields

GHOST Shares Lyric Video For New Single 'Twenties'





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