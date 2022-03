сегодня



Видео с текстом от GHOST



GHOST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Twenties", которая взята из нового альбома "Impera", выходящего 11 марта на Loma Vista.



Трек-лист:



01. Imperium



02. Kaisarion



03. Spillways



04. Call Me Little Sunshine



05. Hunter's Moon



06. Watcher In The Sky



07. Dominion



08. Twenties



09. Darkness At The Heart Of My Love



10. Griftwood



11. Bite Of Passage



12. Respite On The Spital Fields













