Видео с выступления GHOST



Видео с выступления GHOST, которое состоялось восьмого августа в Fiddler's Green Amphitheatre, Greenwood Village, Colorado, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Kaisarion

02. Rats

03. From The Pinnacle To The Pit

04. Spillways

05. Cirice

06. Absolution

07. Ritual

08. Call Me Little Sunshine

09. Con Clavi Con Dio

10. Watcher In The Sky

11. Year Zero

12. He Is

13. Miasma

14. Mary On A Cross

15. Mummy Dust

16. Respite On The Spitalfields



Бис:



17. Kiss the Go-Goat

18. Dance Macabre

19. Square Hammer







