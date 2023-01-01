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Ghost

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Видео с выступления GHOST



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Видео с выступления GHOST, которое состоялось восьмого августа в Fiddler's Green Amphitheatre, Greenwood Village, Colorado, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Kaisarion
02. Rats
03. From The Pinnacle To The Pit
04. Spillways
05. Cirice
06. Absolution
07. Ritual
08. Call Me Little Sunshine
09. Con Clavi Con Dio
10. Watcher In The Sky
11. Year Zero
12. He Is
13. Miasma
14. Mary On A Cross
15. Mummy Dust
16. Respite On The Spitalfields

Бис:

17. Kiss the Go-Goat
18. Dance Macabre
19. Square Hammer




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