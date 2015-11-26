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Ghost

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30 сен 2021 : 		 Нова песня GHOST

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от GHOST

15 июл 2021 : 		 Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет

5 мар 2021 : 		 Новое видео GHOST

28 янв 2021 : 		 Новая фигурка GHOST

25 янв 2021 : 		 Вокалист GHOST исполнил кавер-версию THE ROLLING STONES

17 янв 2021 : 		 Лидер GHOST — о провале REPUGNANT: «Я был очень непрофессионален»

7 янв 2021 : 		 GHOST готовят что-то грандиозное

26 дек 2020 : 		 GHOST отправятся в студию зимой

26 дек 2020 : 		 Вышла фигурка GHOST

25 дек 2020 : 		 GHOST проиграли суд по претензиям на название водки

25 май 2020 : 		 Бывший участник GHOST выпускает альбом

22 май 2020 : 		 Производители водки GHOST ответили лидеру GHOST

15 май 2020 : 		 Представители GHOST ответили производителям водки GHOST

15 май 2020 : 		 GHOST предъявили производителям водки GHOST

8 апр 2020 : 		 Новые фигурки GHOST

20 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт GHOST в Мексике, стал первой жертвой коронавируса в стране

6 мар 2020 : 		 GHOST простились с папой

20 янв 2020 : 		 Фронтмен GHOST об идеях для клипов

14 янв 2020 : 		 Пазлы GHOST выйдут весной

19 дек 2019 : 		 Лидер GHOST: «Из Tom'a Araya'и вышел бы отличный Санта!»

16 дек 2019 : 		 GHOST запишут песню для специального проекта

27 ноя 2019 : 		 Лидер GHOST получит награду

27 окт 2019 : 		 Видео с выступления GHOST

21 сен 2019 : 		 Видео с выступления GHOST

17 сен 2019 : 		 GHOST исполнили новые песни
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"Hunter's Moon", новая песня группы GHOST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в саундтрек "Halloween Kills".

GHOST Is Back With First New Single In Two Years, 'Hunter's Moon'








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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Mateas89


30 сен 2021, 15:23		Ну шик же!!

Интересно, а она только в саундтреке будет или в альбом тоже войдёт?

RomV


30 сен 2021, 15:27		В коментах на ютубе пишут, что в альбом не войдёт.

Песня прикольная, мне понравилась

Гепард


30 сен 2021, 15:38		Ностальгично, в начале нулевых такое пели смазливые пацанчики из бойз-бэндов. Каким боком это относится к Doom Metal, Heavy Metal - большой вопрос, но так и быть - в 2021 мы все толерантные и уважаем чужую самоидентификацию. Макияж солист уже использует, может, и на операцию по смене жанра решится.

Кстати, вопросец - почему подобное представлено в местном перечне групп, а скажем Король и Шут - нет?

Санчез


30 сен 2021, 15:38		Гепард, не понял насчет шутов

Jack of Diamonds


30 сен 2021, 15:40		Потому что Король и Шут мертв, это во первых, во-вторых, с каких пор Киш заграничная группа?

Гепард


30 сен 2021, 15:52		Jack of Diamonds, Sex Pistols тоже мертвы, это не мешает им здесь находиться. Что до страны происхождения, на сайте представлено большое количество групп из России, самые очевидные примеры - Ария и Эпидемия.

Кино и Гражданской обороны тут кстати тоже нет.

Санчез


30 сен 2021, 15:52		Гепард, они в разделе СНГ так то

hansi_hrb


30 сен 2021, 15:53		По красоте!

Гепард


30 сен 2021, 15:56		Санчез, я вижу только новости СНГ. Но там нет альбомов и рецензий.

Санчез


30 сен 2021, 15:58		Гепард, все вопросы к админам. Тоже не понимаю, почему тут только какие то арии, эпидемии, коррозии металла, а алисы, ддт, кино, гроб, красной плесени, пикник, шутов и так далее нет.

Гепард


30 сен 2021, 16:11		Санчез, думаю, дело в клейме "говнаря" - где-то в середине нулевых его вешали на фанатов русского рока, и некоторые металлисты боялись его, как огня. Сейчас оно утратило всякий смысл - старый русский рок оказался намного лучше того, что на западе теперь называют "металом".


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