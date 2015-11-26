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Ghost

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7 янв 2021 : 		 GHOST готовят что-то грандиозное

26 дек 2020 : 		 GHOST отправятся в студию зимой

26 дек 2020 : 		 Вышла фигурка GHOST

25 дек 2020 : 		 GHOST проиграли суд по претензиям на название водки

25 май 2020 : 		 Бывший участник GHOST выпускает альбом

22 май 2020 : 		 Производители водки GHOST ответили лидеру GHOST

15 май 2020 : 		 Представители GHOST ответили производителям водки GHOST

15 май 2020 : 		 GHOST предъявили производителям водки GHOST

8 апр 2020 : 		 Новые фигурки GHOST

20 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт GHOST в Мексике, стал первой жертвой коронавируса в стране

6 мар 2020 : 		 GHOST простились с папой

20 янв 2020 : 		 Фронтмен GHOST об идеях для клипов

14 янв 2020 : 		 Пазлы GHOST выйдут весной

19 дек 2019 : 		 Лидер GHOST: «Из Tom'a Araya'и вышел бы отличный Санта!»

16 дек 2019 : 		 GHOST запишут песню для специального проекта

27 ноя 2019 : 		 Лидер GHOST получит награду

27 окт 2019 : 		 Видео с выступления GHOST

21 сен 2019 : 		 Видео с выступления GHOST

17 сен 2019 : 		 GHOST исполнили новые песни

13 сен 2019 : 		 Новая песня GHOST

13 сен 2019 : 		 Новое видео GHOST

2 сен 2019 : 		 Лидер GHOST о билетном скандале с METALLICA

9 авг 2019 : 		 Лидер GHOST не хочет спешить с альбомом

2 авг 2019 : 		 GHOST выпустят сингл?

31 июл 2019 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления GHOST

29 июл 2019 : 		 Видео с выступления GHOST
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GHOST готовят что-то грандиозное



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GHOST подвели итоги года:

«Дорогие друзья, я надеюсь, что это послание найдёт вас достаточно здоровыми и полными надежд на будущее.

Нет нужды говорить, что мы все пережили странный год: это был совершенно разрушительный год с уходом близких, одиночеством и очень мрачными перспективами на будущее. И всё же есть определённый путь, который нам предстоит пройти, прежде чем мы немного вернёмся к тому, что снова будем считать нормальной жизнью.

Однако я хочу, чтобы вы все знали, что мы усердно работаем над несколькими грандиозными проектами на следующий год, поэтому, пожалуйста, не путайте наше молчание с бездействием. И, признаюсь, я хотел, чтобы вы все знали, что мы всегда по вам скучаем.

Новости, касающиеся 2021 года, будут распространяться в течение всего нового года, поэтому я прошу только о вашем терпении.

А пока сосредоточьтесь на том, чтобы заботиться о себе и своих близких. Надейтесь и стремитесь к лучшему и более оптимистичному будущему, потому что всё это в пределах досягаемости. Мы почти на месте.

Давайте закончим этот год с осознанием того, что ревущие ДВАДЦАТЫЕ начнутся в 2021 году!

Счастливых праздников и огромной любви».

GHOST Is



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