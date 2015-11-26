сегодня



GHOST готовят что-то грандиозное



GHOST подвели итоги года:



«Дорогие друзья, я надеюсь, что это послание найдёт вас достаточно здоровыми и полными надежд на будущее.



Нет нужды говорить, что мы все пережили странный год: это был совершенно разрушительный год с уходом близких, одиночеством и очень мрачными перспективами на будущее. И всё же есть определённый путь, который нам предстоит пройти, прежде чем мы немного вернёмся к тому, что снова будем считать нормальной жизнью.



Однако я хочу, чтобы вы все знали, что мы усердно работаем над несколькими грандиозными проектами на следующий год, поэтому, пожалуйста, не путайте наше молчание с бездействием. И, признаюсь, я хотел, чтобы вы все знали, что мы всегда по вам скучаем.



Новости, касающиеся 2021 года, будут распространяться в течение всего нового года, поэтому я прошу только о вашем терпении.



А пока сосредоточьтесь на том, чтобы заботиться о себе и своих близких. Надейтесь и стремитесь к лучшему и более оптимистичному будущему, потому что всё это в пределах досягаемости. Мы почти на месте.



Давайте закончим этот год с осознанием того, что ревущие ДВАДЦАТЫЕ начнутся в 2021 году!



Счастливых праздников и огромной любви».







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