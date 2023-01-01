Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 24
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 24
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



4 май 2023 : 		 GHOST взяли Grammis

11 апр 2023 : 		 GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD

9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST

17 фев 2023 : 		 Новое видео GHOST

27 янв 2023 : 		 JOE ELLIOTT спелся с GHOST

10 янв 2023 : 		 TOBIAS FORGE — о планах GHOST

16 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

15 дек 2022 : 		 TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»

6 дек 2022 : 		 GHOST получили золото

25 ноя 2022 : 		 Лидер GHOST старается найти настрой для нового альбома

22 ноя 2022 : 		 GHOST выиграли первую американскую награду

23 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Хейтеры — это прекрасно!»

23 сен 2022 : 		 Концертное видео GHOST

22 сен 2022 : 		 GHOST впервые в Billboard Hot 100

17 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о важности социальных сетей

15 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Сейчас многие ваши любимые группы страдают»

13 сен 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

8 сен 2022 : 		 GHOST почтили память лидера DEATH

5 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о коммерческом успехе

30 авг 2022 : 		 GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"

29 авг 2022 : 		 Новый альбом GHOST будет другим

27 июл 2022 : 		 Новое видео GHOST

17 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Пока я был в GHOST, наёмников не было»

13 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Последний альбом GHOST — такое себе»

7 июл 2022 : 		 Бывший участник GHOST: «Мне потребовалось полгода терапии после увольнения»

20 июн 2022 : 		 Вокалист GHOST потерял голос
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GHOST взяли Grammis



zoom
GHOST победили в номинации "Best Hard Rock/Metal" Grammis этого года — церемония проходила третьего мая в Annexet, Stockholm.

В номинации были представлены:

* AMON AMARTH - "The Great Heathen Army"
* ARCH ENEMY - "Deceivers"
* GHOST - "Impera"
* THE HALO EFFECT - "Days Of The Lost"
* WATAIN - "The Agony & Ecstasy Of Watain"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 179

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом