сегодня



GHOST взяли Grammis



GHOST победили в номинации "Best Hard Rock/Metal" Grammis этого года — церемония проходила третьего мая в Annexet, Stockholm.



В номинации были представлены:



* AMON AMARTH - "The Great Heathen Army"

* ARCH ENEMY - "Deceivers"

* GHOST - "Impera"

* THE HALO EFFECT - "Days Of The Lost"

* WATAIN - "The Agony & Ecstasy Of Watain"







