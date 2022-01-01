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*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
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Ghost

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Новое видео GHOST



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Spillways, новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Impera", выпущенного 11 марта на Loma Vista/Concord:

01. Imperium

02. Kaisarion

03. Spillways

04. Call Me Little Sunshine

05. Hunter's Moon

06. Watcher In The Sky

07. Dominion

08. Twenties

09. Darkness At The Heart Of My Love

10. Griftwood

11. Bite Of Passage

12. Respite On The Spital Fields




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