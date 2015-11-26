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Ghost

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15 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»

10 фев 2022 : 		 Видео с выступления GHOST

2 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»

1 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о прелести быть основным автором

27 янв 2022 : 		 Мультикамерная съемка исполнения новой песни GHOST

26 янв 2022 : 		 GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA

25 янв 2022 : 		 Статуэтка GHOST выйдет летом

20 янв 2022 : 		 Новое видео GHOST

15 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о росте популярности

12 ноя 2021 : 		 Как панк повлиял на GHOST

2 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о концепции нового альбома

18 окт 2021 : 		 Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»

11 окт 2021 : 		 Лидер GHOST — о новой песне

1 окт 2021 : 		 Новое видео GHOST

30 сен 2021 : 		 Новая песня GHOST

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от GHOST

15 июл 2021 : 		 Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет

5 мар 2021 : 		 Новое видео GHOST

28 янв 2021 : 		 Новая фигурка GHOST

25 янв 2021 : 		 Вокалист GHOST исполнил кавер-версию THE ROLLING STONES

17 янв 2021 : 		 Лидер GHOST — о провале REPUGNANT: «Я был очень непрофессионален»

7 янв 2021 : 		 GHOST готовят что-то грандиозное

26 дек 2020 : 		 GHOST отправятся в студию зимой

26 дек 2020 : 		 Вышла фигурка GHOST

25 дек 2020 : 		 GHOST проиграли суд по претензиям на название водки

25 май 2020 : 		 Бывший участник GHOST выпускает альбом
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Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»



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Tobias Forge в рамках недавнего интервью коснулся процесса сочинения материала для нового альбома группы:

«Когда ты пишешь, то просто хочешь сделать реально хорошую запись, пропитанную таким количеством хуков, какое ты только можешь придумать. Единственная проблема в создании альбомов для меня, помимо возможностей, — это попытка не повторяться. Я всегда стараюсь писать песни, которые я никогда не писал раньше. Я всегда стараюсь добавить в наш репертуар песни, которых у нас ещё нет, и в лирике я также стараюсь не использовать рифмы, которые были в прошлом. Это, наверное, самое трудное, потому что у тебя заканчиваются рифмы, слова и фразы, и, таким образом, ты должен оттачивать своё мастерство. Иногда это выходит очень хорошо, а иногда я могу вспомнить свои тексты и сказать "yecch"».

GHOST








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