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Лидер GHOST : «Стараюсь не повторяться»



Tobias Forge в рамках недавнего интервью коснулся процесса сочинения материала для нового альбома группы:



«Когда ты пишешь, то просто хочешь сделать реально хорошую запись, пропитанную таким количеством хуков, какое ты только можешь придумать. Единственная проблема в создании альбомов для меня, помимо возможностей, — это попытка не повторяться. Я всегда стараюсь писать песни, которые я никогда не писал раньше. Я всегда стараюсь добавить в наш репертуар песни, которых у нас ещё нет, и в лирике я также стараюсь не использовать рифмы, которые были в прошлом. Это, наверное, самое трудное, потому что у тебя заканчиваются рифмы, слова и фразы, и, таким образом, ты должен оттачивать своё мастерство. Иногда это выходит очень хорошо, а иногда я могу вспомнить свои тексты и сказать "yecch"».







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