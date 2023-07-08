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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 38
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 20
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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*

Ghost

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8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

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16 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

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22 ноя 2022 : 		 GHOST выиграли первую американскую награду

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|||| 8 июл 2023

Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST



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GHOST представили свою версию хита SHAKESPEARS SISTER Stay, которая вошла в саундтрек к хоррору "Insidious: The Red Door".




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8 июл 2023
Stumme_worte
Эти прекрасные дамы в свое время звучали готишней, чем загримированный Тобиас. Вообще мимо.

просмотров: 302

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