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Новый альбом GHOST будет другим



Tobias Forge поделился мыслями о новом альбоме:



«Сейчас у меня в голове есть альбом, который, как мне кажется, будет отличаться от того, который я только что записал. Оба альбома [2018 года] "Prequelle" и "Impera" были идеями, которые я вынашивал ещё шесть-семь лет назад. Они сильно отличались друг от друга в том смысле, что "чумной альбом", как я его называю, был об уничтожении маленького человека с почти что плотской точки зрения или с точки зрения гнева Божьего, в то время как "имперская пластинка" была скорее о структурном разрушении механики общества. Так что они воспринимались как две разные работы, и идея, которую я вынашиваю для следующей пластинки, также отличается от них. Для меня это просто способ разделить идеи поиска новых способов вдохновить себя лирически и концептуально.



В конце концов это просто рок-н-ролльные записи, 40 минут рок-музыки, так что это просто способ сделать её интересной для меня, и в результате этого, к счастью, уже несколько раз нам удавалось скомпоновать её и скомпилировать таким образом, что многие наши поклонники также находили её интересной для себя. Я думаю, что это просто удача, что мы случайно выпустили его в таком виде, что это кажется чем-то вроде ясновидения. Но это старые темы... Всё циклично, вот в чём дело, всё ходит по кругу, так что быть ясновидящим не очень сложно, можно просто оглянуться назад во времени и немного изменить его, подрисовать или сбрить усы, и у вас есть будущий м*дак, который сделает что-то похожее на то, что было сто лет назад, двести лет назад, триста лет назад. Это всегда одно и то же; всё время повторяется».







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