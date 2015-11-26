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Ghost

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8 фев 2019 : 		 GHOST отправятся в студию в 2020 году

24 дек 2018 : 		 Новое видео GHOST

27 ноя 2018 : 		 Лидер GHOST: «Да, я диктатор!»

22 ноя 2018 : 		 Лидер GHOST думает о концертном фильме

19 ноя 2018 : 		 Видео с первого стадионного концерта GHOST в США

17 окт 2018 : 		 Новое видео GHOST

12 сен 2018 : 		 GHOST в Royal Albert Hall

27 авг 2018 : 		 CARPENTER BRUT сделал ремикс песни GHOST

7 авг 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

18 июн 2018 : 		 Барабанщика BULLET FOR MY VALENTINE звали в GHOST

11 июн 2018 : 		 Успехи в чартах GHOST

5 июн 2018 : 		 Причина смерти на концерте GHOST

1 июн 2018 : 		 GHOST сократили концерт из-за трагедии

24 май 2018 : 		 JAMES HETFIELD исполняет GHOST

22 май 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

18 май 2018 : 		 Новая песня GHOST

15 май 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

7 май 2018 : 		 GHOST исполнили новые песни

6 май 2018 : 		 GHOST исполнили новые песни

3 май 2018 : 		 GHOST в акустике

16 апр 2018 : 		 Новое видео GHOST

12 апр 2018 : 		 Акустика от GHOST

7 апр 2018 : 		 GHOST представили нового папу

25 фев 2018 : 		 Кавер-версия GHOST от DEEP DARK RIVER

11 дек 2017 : 		 GHOST выпустили концертный альбом

7 дек 2017 : 		 GHOST выпускают концертный альбом
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GHOST отправятся в студию в 2020 году



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Tobias Forge из GHOST заявил в интервью Billboard о том, что сфокусировался на следующем альбоме, над которым он трудится уже несколько месяцев, и планирует отправиться в студию в начале 2020 года, чтобы выпустить альбом в этом же году.

«К счастью, на этот раз я не имею сомнений в том, что хочу сделать, — сказал Forge. — У меня в загашниках тонны отдельных элементов, кусочков и тому подобного, и я знаю, что как только я действительно начну работать, получится запись, которая станет очень вдохновляющей. Драматургическая природа записей и историй становится всё более и более переплетённой в наши дни, что мне нравится. Это почти как работа с сериалом; у вас есть свои персонажи, и вы всё ещё можете возиться с ними, добавлять что-то новое и убирать ненужное. Вы можете делать всё, что хотите, и это всегда заманчиво с творческой точки зрения».



GHOST To Enter Studio In Early 2020



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