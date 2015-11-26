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GHOST отправятся в студию в 2020 году



Tobias Forge из GHOST заявил в интервью Billboard о том, что сфокусировался на следующем альбоме, над которым он трудится уже несколько месяцев, и планирует отправиться в студию в начале 2020 года, чтобы выпустить альбом в этом же году.



«К счастью, на этот раз я не имею сомнений в том, что хочу сделать, — сказал Forge. — У меня в загашниках тонны отдельных элементов, кусочков и тому подобного, и я знаю, что как только я действительно начну работать, получится запись, которая станет очень вдохновляющей. Драматургическая природа записей и историй становится всё более и более переплетённой в наши дни, что мне нравится. Это почти как работа с сериалом; у вас есть свои персонажи, и вы всё ещё можете возиться с ними, добавлять что-то новое и убирать ненужное. Вы можете делать всё, что хотите, и это всегда заманчиво с творческой точки зрения».











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