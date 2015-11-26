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Лидер GHOST : «Да, я диктатор!»



Лидер GHOST Tobias Forge в недавнем разговоре с Ultimate Guitar заявил, что любит держать дела в группе под полным контролем:



«В группе я настоящий диктатор. Я не позволял людям участвовать в процессе сочинения музыки и долгое время считал, что со мной трудно работать. Но когда я работал со шведским продюсером Класом Олундом (Klas Åhlund) на альбоме "Meliora" в 2015 году, я заметил, что могу работать с людьми совершенно нормально до тех пор, пока я решаю, хочу ли я работать с кем-то или нет. Но обычно в группе люди навязывают свои идеи и пытаются влезть в процесс, а это не очень хорошая идея. Когда у вас есть плодотворные отношения с кем-то и вы оба решили работать вместе, тогда да — можно создать действительно хорошие вещи».



Forge также подтвердил, что начал сочинять материал для нового релиза GHOST, который он надеется записать в 2020 году.



«Я собираю много идей: небольшие отрывки и некоторые вещи — это настоящие песни от начала до конца, а некоторые — просто части, какой-то припев, какой-то куплет. К тому моменту, когда мы закончим тур, я уже хочу договориться с продюсером, начать процесс и убедиться, что у нас есть материал для альбома... Всё это требует времени. Фактическая запись может занять пару месяцев, однако сочинение, переписывание и размышления — всё это занимает от двух до трёх месяцев. Это процесс, когда ты сочиняешь, сочиняешь, потом переписываешь, переписываешь, убиваешь одну песню, перезаписываешь её по новой уже в другом темпе. Поменять то, изменить это. Взять припев из одной песни, перенести его в другую, и всё такое».



По словам Tobias'a, GHOST «никогда не была джемующей группой. Мы никогда ничего не сочиняли группой. Вместо того чтобы куда-то ехать, джемовать и репетировать, ты находишься где-то в маленькой студии, и как только заканчиваешь сочинять, едешь в большую студию и начинаешь записывать, перезаписывать всё, что сделано. И пока идёт работа, всё постоянно меняется — вплоть до последней ноты вокала».



Четыре бывших участника GHOST подали в суд на Forge в апреле 2017 года, обвинив вокалиста в мошенничестве с их законной долей прибыли от релизов альбомов и мировых туров. Дело было прекращено в прошлом месяце, и четырём музыкантам, которые, как сообщается, потратили около 320 000 долларов на судебные издержки, было предписано оплатить судебные издержки Forge'a. Позже они объявили о своих планах обжаловать это решение.











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