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Вокалист PRIEST: «Последний альбом GHOST — такое себе»



Linton Rubino, в настоящий момент поющий в группе PRIEST, высказался насчёт последнего студийного альбома GHOST:



«Для ясности: я гастролировал со вторым альбомом и был уволен во время записи третьего альбома 2015 года "Meliora". Когда я слушаю "Meliora", я думаю, что это, возможно, лучший альбом — я считаю его превосходным. И это был альбом, который получил все награды: "Грэмми" и всё такое. Я уверен, что этот альбом был близок к тому, чтобы стать шедевром в этом жанре; я действительно так считаю. После этого, я считаю, они не сравнялись с ним. Разумеется, если люди хотят популярности, это прекрасно, в этом нет ничего плохого. Но я считаю, что их последний альбом [2022 года "Impera'" не очень хорош, попросту говоря. Это на мой вкус. Но я могу сказать, что "Meliora" тоже близка к шедевру. Я думаю, что с группой что-то произошло, и вы можете ясно услышать разницу в сочинении песен тогда и сейчас.



Я слушал "Impera", последний альбом. Я пролистал песни один раз, а потом попытался прослушать их целиком. Потом я выключил его на полпути. Просто не могу, правда. Но у меня нет никаких переживаний по этому поводу, правда. Пусть развлекаются. Если они думают, что это весело, и они хорошо проводят время, пусть продолжают».







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