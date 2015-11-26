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Ghost

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13 фев 2019 : 		 Вертикальное видео от GHOST

8 фев 2019 : 		 GHOST отправятся в студию в 2020 году

24 дек 2018 : 		 Новое видео GHOST

27 ноя 2018 : 		 Лидер GHOST: «Да, я диктатор!»

22 ноя 2018 : 		 Лидер GHOST думает о концертном фильме

19 ноя 2018 : 		 Видео с первого стадионного концерта GHOST в США

17 окт 2018 : 		 Новое видео GHOST

12 сен 2018 : 		 GHOST в Royal Albert Hall

27 авг 2018 : 		 CARPENTER BRUT сделал ремикс песни GHOST

7 авг 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

18 июн 2018 : 		 Барабанщика BULLET FOR MY VALENTINE звали в GHOST

11 июн 2018 : 		 Успехи в чартах GHOST

5 июн 2018 : 		 Причина смерти на концерте GHOST

1 июн 2018 : 		 GHOST сократили концерт из-за трагедии

24 май 2018 : 		 JAMES HETFIELD исполняет GHOST

22 май 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

18 май 2018 : 		 Новая песня GHOST

15 май 2018 : 		 Видео с выступления GHOST

7 май 2018 : 		 GHOST исполнили новые песни

6 май 2018 : 		 GHOST исполнили новые песни

3 май 2018 : 		 GHOST в акустике

16 апр 2018 : 		 Новое видео GHOST

12 апр 2018 : 		 Акустика от GHOST

7 апр 2018 : 		 GHOST представили нового папу

25 фев 2018 : 		 Кавер-версия GHOST от DEEP DARK RIVER

11 дек 2017 : 		 GHOST выпустили концертный альбом
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Вертикальное видео от GHOST



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GHOST опубликовали вертикальное видео, в котором запечатлены выступления группы во время тура "A Pale Tour Named Death" и то, что происходило за кулисами шоу.

Видео доступно по этому адресу.

GHOST Premieres вЂњDance MacabreвЂќ Vertical Video

Spotify.



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