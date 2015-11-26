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Вертикальное видео от GHOST



GHOST опубликовали вертикальное видео, в котором запечатлены выступления группы во время тура "A Pale Tour Named Death" и то, что происходило за кулисами шоу.



Видео доступно по этому адресу.





Spotify.





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