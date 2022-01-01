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Ghost

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TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»



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В новом интервью Loudwire Tobias'a Forge, который был фронтменом дэт-металлической группы REPUGNANT до GHOST, спросили, может ли он представить, что GHOST будут записывать дэт-металлические песни, на что он ответил:

«Нет, я так не думаю. Я пытался создать этот мир, где не было очевидных правил, но всё же есть определённые нюансы... Это как снять фильм о часах, где если речь идёт о викингах, вы не можете носить цифровые часы Casio. И я думаю, что в музыке есть элементы, которые могут стать такими цифровыми часами или игрушкой-трансформером, которая появляется и портит всю картину... Я бы предпочёл развлекаться сочинением дэт-металла отдельно... Если дэт-металл — это вот этот пузырь, то GHOST может быть вот этим, и, возможно, есть маленький проход, где они могут встретиться, и там будут некоторые элементы того и другого. Но играть прямолинейный дэт-металл в такой ситуации, я думаю, было бы странно».

На вопрос о том, испытывает ли он до сих пор желание играть дэт-металл в той или иной форме, Tobias ответил:

«Постоянно. Я люблю этот жанр. Я много его слушаю. Я всё ещё одержим им с точки зрения коллекционирования. К нему лежит часть моей подростковой души. Я вырос на большом количестве музыки, но моё отрочество было полностью погружено в этот жанр, его захлестнуло этим впечатлением.

Я всё ещё получаю тот же кайф от вещей, которые мне нравились, когда я был даже не подростком, а 11-летним, 12-летним ребёнком, когда я действительно начал слушать всё это, и когда дэт-металл был действительно опасным животным, которое можно было найти только в одном магазине. И я до сих пор словно гонюсь за этим ощущением.

Внутри меня есть уголок безопасности, и, конечно, это материализовалось во многих физических вещах, которые я собираю. Но я всё ещё ощущаю желание, в той или иной форме, участвовать в этом. Но я не знаю, в какой форме это материализуется.

Я думаю, что существует ещё один конфликт... Поскольку я никогда не занимался этим профессионально... Или давайте будем честными — это было очень непрофессионально во всех отношениях. Это не совсем то, что я хочу делать. Я не хочу устраивать беспорядочные репетиции, на которых мы вместо игры пьём, а потом ты приходишь на концерт с пластиковым пакетом и сломанной педалью, и тебе приходится одалживать шнуры у других групп, и в итоге ты играешь очень пьяный на концерте перед 20 друзьями. Это чертовски весело, но во взрослой жизни... Это как в "Comfortably Numb", где поётся: "That child is gone. I can't feel that way". Я не могу перефразировать то, о чём он поёт, но он говорит это таким замечательным образом, что ты знаешь, что это существует, но никогда не будешь чувствовать себя так же. Ты никогда не сможешь снова стать невинным [смеётся] по-настоящему. Но я живу надеждой. Так что я думаю, что и для этого настанет время. Но это не обязательно будет так, как было раньше».




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