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Ghost

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GHOST проиграли суд по претензиям на название водки



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Двадцать второго декабря шведский патентно-рыночный суд, который занимается делами о нарушении прав интеллектуальной собственности и вопросов допустимости, вынес решение, в котором говорится, что термин "Ghost" является непатентованным словом и поэтому свободен для использования "Ghost Drinks".

Компания "Ghost Drinks" выпустила на рынок продукт "Ghost vodka" в апреле 2015 года. На тот момент компания Forge'a "Svensk Drama Pop" (SDP) уже зарегистрировала торговую марку Евросоюза для алкогольных напитков, но никакого использования не имела. SDP также не использовала свой товарный знак в течение пяти лет, предусмотренных законом. Регистрация состоялась 30 ноября 2013 года, а начало использования было положено только в феврале 2019 года.

По мнению Патентно-рыночного суда, между товарными знаками имеются значительные визуальные различия. Бренд SDP имеет сильный образный рисунок, в котором с некоторым трудом можно прочитать слово "Ghost". Торговые марки ответчиков в виде слова "Ghost" имеют совершенно обычный шрифт, который значительно отличается от графического знака SDP. По мнению суда, среднестатистический потребитель заметил бы эти различия в сходстве марок даже без детального изучения товарных знаков.

Принимая во внимание очевидные визуальные различия между товарными знаками, суд установил, что в целом сходства между товарными знаками нет, так как это относится к закону о товарных знаках.

В общей оценке Патентно-рыночный суд установил, что между товарными знаками сторон нет сходства и что нет риска того, что распространение на рынке, на котором стороны реализуют свою продукцию, не сможет выделить отличительные признаки. Также отсутствует риск того, что у общественности создастся впечатление, что товар поступает от одной и той же компании или от компаний, имеющих финансовые связи. Таким образом, использование не нарушает товарных знаков SDP, и требования о выплате штрафов и возмещении ущерба не могут быть удовлетворены только на этом основании.

Поскольку иск SDP был отклонен, компания не имеет права на компенсацию своих расходов.

Swedish Court Dismisses GHOST's Lawsuit Against British Vodka Makers





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Zodiac


25 дек 2020, 18:05		А термин водка кто попало может лепить на бутылку? Странно.

Ekzaton


25 дек 2020, 18:18		Нагнули копирастов


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