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*Цветные винилы от METALLICA 33
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 24
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 22
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 22
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Ghost

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15 окт 2023 : 		 Видео полного выступления GHOST

14 окт 2023 : 		 Юбилейное дилдо от GHOST

12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»

19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST

17 май 2023 : 		 Новая фигурка GHOST

16 май 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST

15 май 2023 : 		 Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA

9 май 2023 : 		 Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS

4 май 2023 : 		 GHOST взяли Grammis

11 апр 2023 : 		 GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD

9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST

17 фев 2023 : 		 Новое видео GHOST

27 янв 2023 : 		 JOE ELLIOTT спелся с GHOST

10 янв 2023 : 		 TOBIAS FORGE — о планах GHOST
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|||| 14 окт 2023

Юбилейное дилдо от GHOST



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GHOST решили обновить бокс-сет "Phallos Mortuus", и выпустить новую версию. Захватывающий рекламный ролик доступен снизу.

Бокс-сет "Phallos Mortuus" является свидетельством художественной смелости GHOST и неапологетическим исследованием их спорных тем. Юбилейное издание "X Anniversary Edition" сохраняет суть оригинала, помещенного в библейскую коробку, украшенную золотым тиснением и обитую роскошным красным бархатом. В качестве знака подлинности в комплект входит индивидуальная эмблема GHOST из фольги на свитке разводной бумаги. Булавка с логотипом GHOST из матового металла - еще одно интригующее дополнение, делающее этот бокс-сет незаменимым в коллекции истинного фаната. И, как и в оригинальной версии, самым броским включением в "Phallos Mortuus - X Anniversary Edition" является металлическая анальная пробка с бронзовым эффектом и литым основанием в виде логотипа "Grucifix". GHOST всегда славились тем, что раздвигали границы и исследовали нетрадиционные темы в своей музыке и атрибутике, и этот элемент бокс-сета, несомненно, подтверждает их приверженность к причудливым явлениям.








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14 окт 2023
d
deathstar777
Давно подозревал насчет Ghost
15 окт 2023
M
Mateas89
deathstar777, так говоришь, как будто это что-то плохое ;)
Like!1
15 окт 2023
ElectricRetard
deathstar777, давно подозревал что они торгуют секс игрушками от которых фанатеет твоя мамуля? :3

просмотров: 399

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