14 окт 2023



Юбилейное дилдо от GHOST



GHOST решили обновить бокс-сет "Phallos Mortuus", и выпустить новую версию. Захватывающий рекламный ролик доступен снизу.



Бокс-сет "Phallos Mortuus" является свидетельством художественной смелости GHOST и неапологетическим исследованием их спорных тем. Юбилейное издание "X Anniversary Edition" сохраняет суть оригинала, помещенного в библейскую коробку, украшенную золотым тиснением и обитую роскошным красным бархатом. В качестве знака подлинности в комплект входит индивидуальная эмблема GHOST из фольги на свитке разводной бумаги. Булавка с логотипом GHOST из матового металла - еще одно интригующее дополнение, делающее этот бокс-сет незаменимым в коллекции истинного фаната. И, как и в оригинальной версии, самым броским включением в "Phallos Mortuus - X Anniversary Edition" является металлическая анальная пробка с бронзовым эффектом и литым основанием в виде логотипа "Grucifix". GHOST всегда славились тем, что раздвигали границы и исследовали нетрадиционные темы в своей музыке и атрибутике, и этот элемент бокс-сета, несомненно, подтверждает их приверженность к причудливым явлениям.

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