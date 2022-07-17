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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 15
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Ghost

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Вокалист PRIEST: «Пока я был в GHOST, наёмников не было»



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Вокалист PRIEST Linton Rubino в рамках недавней беседы ответил на вопрос, тяжело ли ему было принимать участие в такой группе, осознавая свою роль простого наёмника:

«На самом деле когда я был в группе, такого не было, потому что не было культуры сменяемости. Когда я был в группе, было совершенно ясно, что это группа, и никто не был наёмником. Поэтому никто не чувствовал, что тебя постоянно будут заменять. Потому что басист, который был до меня, ушёл сам по личным причинам. И тогда я получил шанс присоединиться к группе — и не в качестве на§мника. Я считал себя членом GHOST, когда был с ними. После этого и после всего остального, что произошло, восприятие, я думаю, стало другим, и теперь все верят, что в группе был только один босс, и все были наняты. Но в то время это было не то чувство или атмосфера, которая была в группе; это было больше похоже на то, что мы — единая группа. Может быть, один человек имел больше права говорить о творческих и деловых вещах, но мы всё равно были единым коллективом. Так что у меня не было такого чувства, что я просто наёмник. Сейчас я могу это понять, если ты сегодня Ghoul, то у тебя, наверное, другой взгляд на происходящее. Но не тогда, если честно».




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