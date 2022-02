сегодня



Видео полного выступления GHOST



Видео полного выступления GHOST, которое состоялось 12 февраля в Waterfront Music Pavilion. Camden, New Jersey, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



0:00 Intro



0:06 Kaisarion



5:00 Rats



9:30 From The Pinnacle To The Pit



13:39 Papa IV talks about "Mary On A Cross"



14:48 Mary On A Cross



19:27 Devil Church



20:41 Shine On You Crazy Diamond - Pink Floyd - Ghouls



22:15 Cirice - BatPapa



28:20 Papa IV Talks before "Hunter's Moon"



29:35 "Hunter's Moon" - Single Version



33:00 Faith



37:03 Helvetesfönster - abridged



38:25 Year Zero



43:21 Papa IV Talks Before "Ritual"



44:04 Ritual



48:24 Funny Ending for "Ritual"



50:25 Papa IV Talks Before "Mummy Dust"



51:44 Mummy Dust



56:00 Papa IV Joking



Encore:



59:12 Enter Sandman – "The Metallica Blacklist" 2021 Version



1:03:05 Dance Macabre



1:08:30 Square Hammer













