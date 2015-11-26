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Ghost

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Видео полного выступления GHOST



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Видео полного выступления GHOST, которое состоялось 12 февраля в Waterfront Music Pavilion. Camden, New Jersey, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

0:00 Intro

0:06 Kaisarion

5:00 Rats

9:30 From The Pinnacle To The Pit

13:39 Papa IV talks about "Mary On A Cross"

14:48 Mary On A Cross

19:27 Devil Church

20:41 Shine On You Crazy Diamond - Pink Floyd - Ghouls

22:15 Cirice - BatPapa

28:20 Papa IV Talks before "Hunter's Moon"

29:35 "Hunter's Moon" - Single Version

33:00 Faith

37:03 Helvetesfönster - abridged

38:25 Year Zero

43:21 Papa IV Talks Before "Ritual"

44:04 Ritual

48:24 Funny Ending for "Ritual"

50:25 Papa IV Talks Before "Mummy Dust"

51:44 Mummy Dust

56:00 Papa IV Joking

Encore:

59:12 Enter Sandman – "The Metallica Blacklist" 2021 Version

1:03:05 Dance Macabre

1:08:30 Square Hammer

Watch GHOST's Entire Concert In Camden, New Jersey





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