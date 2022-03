сегодня



Видео полного выступления GHOST



Видео полного выступления GHOST, которое состоялось третьего марта в Honda Center, Anaheim, CA, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Kaisarion"

"Rats"

"From The Pinnacle To The Pit"

"Mary on a Cross"

"Devil Church"

"Circe"

"Hunter's Moon"

"Faith"

"Helvetesfönster"

"Year Zero"

"Ritual"

"Mummy Dust"

"Enter Sandman"

"Dance Macabre"

"Square Hammer"







