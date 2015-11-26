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Лидер GHOST — о росте популярности



Tobias Forge в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, что он думает о стремительном росте популярности коллектива и выход на огромные площадки из клубов:



«Я думаю, если вы гастролирующая группа, которая непрерывно выступает, и вы делаете то, что делает большинство других гастролирующих групп, — вы проводите свои собственные туры, а затем выступаете в поддержку, затем проводите свой собственный тур, затем поддерживаете кого-то ещё, после этогопроводите свой собственный тур, а потом выступаете на фестивале; вы проходите эти циклы от одного к другому — и обычно к тому моменту, когда вы играете сами на арене или в спортивном зале, как и большинство рок-групп, сделавших это ранее, вы это проходили и готовы сами брать на разогревы кого-то из молодых. Это своего рода туровый кодекс — ты делаешь так всегда, ну если только не становишься сенсацией в одночасье...



Возможно, вначале наша карьера развивалась быстро, но последние 10 лет были вполне нормальными с точки зрения того, что ты должен делать, — заниматься шлифовкой. Так что иногда новизна в чём-то может быть не такой ошеломляющей, как в первый раз при выступлении на стадионе. Мы сами не играем на стадионах — мы не играем на футбольных стадионах — но мы делали это довольно много раз, поддерживая METALLICA, мы поддерживали IRON MAIDEN, мы поддерживали FOO FIGHTERS, мы поддерживали другие группы на стадионах. И то же самое было с арена-шоу — все эти группы, которые я упомянул, мы выступали на аренах и раньше, так что когда ты уже сам выступаешь на арене, то чувствуешь себя так: "О да. Я знаю это. Я знаю, что делать"».







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