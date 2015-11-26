Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SCORPIONS 31
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 24
*METALLICA помогла уличному музыканту 19
*TESTAMENT расстались с ударником 18
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



26 янв 2022 : 		 GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA

25 янв 2022 : 		 Статуэтка GHOST выйдет летом

20 янв 2022 : 		 Новое видео GHOST

15 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о росте популярности

12 ноя 2021 : 		 Как панк повлиял на GHOST

2 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о концепции нового альбома

18 окт 2021 : 		 Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»

11 окт 2021 : 		 Лидер GHOST — о новой песне

1 окт 2021 : 		 Новое видео GHOST

30 сен 2021 : 		 Новая песня GHOST

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от GHOST

15 июл 2021 : 		 Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет

5 мар 2021 : 		 Новое видео GHOST

28 янв 2021 : 		 Новая фигурка GHOST

25 янв 2021 : 		 Вокалист GHOST исполнил кавер-версию THE ROLLING STONES

17 янв 2021 : 		 Лидер GHOST — о провале REPUGNANT: «Я был очень непрофессионален»

7 янв 2021 : 		 GHOST готовят что-то грандиозное

26 дек 2020 : 		 GHOST отправятся в студию зимой

26 дек 2020 : 		 Вышла фигурка GHOST

25 дек 2020 : 		 GHOST проиграли суд по претензиям на название водки

25 май 2020 : 		 Бывший участник GHOST выпускает альбом

22 май 2020 : 		 Производители водки GHOST ответили лидеру GHOST

15 май 2020 : 		 Представители GHOST ответили производителям водки GHOST

15 май 2020 : 		 GHOST предъявили производителям водки GHOST

8 апр 2020 : 		 Новые фигурки GHOST

20 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт GHOST в Мексике, стал первой жертвой коронавируса в стране
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA



*
zoom
*
* *
GHOST на выступлении 25 января в Reno Events Center, Reno, Nevada, исполнили новую композицию "Kaisarion", которая будет включена в альбом "Impera".

Сет-лист:

01. Kaisarion (world premiere)

02. Rats

03. From The Pinnacle To The Pit

04. Mary On A Cross

05. Devil Church

06. Cirice

07. Hunter's Moon (live premiere)

08. Faith

09. Helvetesfönster (abridged)

10. Year Zero

11. Ritual

12. Mummy Dust

13. Kiss The Go-Goat

Encore:

14. Enter Sandman (METALLICA cover) (live premiere)

15. Dance Macabre

16. Square Hammer

GHOST Debuts New Song 'Kaisarion' At First Show Of U.S. Tour With VOLBEAT (Video)


























Like!+1Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 155

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом