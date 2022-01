сегодня



GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA



GHOST на выступлении 25 января в Reno Events Center, Reno, Nevada, исполнили новую композицию "Kaisarion", которая будет включена в альбом "Impera".



Сет-лист:



01. Kaisarion (world premiere)



02. Rats



03. From The Pinnacle To The Pit



04. Mary On A Cross



05. Devil Church



06. Cirice



07. Hunter's Moon (live premiere)



08. Faith



09. Helvetesfönster (abridged)



10. Year Zero



11. Ritual



12. Mummy Dust



13. Kiss The Go-Goat



Encore:



14. Enter Sandman (METALLICA cover) (live premiere)



15. Dance Macabre



16. Square Hammer























































