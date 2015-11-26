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*DORO PESCH — о временах гранжа 276
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новая песня GHOST 39
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
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Ghost

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1 окт 2021 : 		 Новое видео GHOST

30 сен 2021 : 		 Новая песня GHOST

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от GHOST

15 июл 2021 : 		 Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет

5 мар 2021 : 		 Новое видео GHOST

28 янв 2021 : 		 Новая фигурка GHOST

25 янв 2021 : 		 Вокалист GHOST исполнил кавер-версию THE ROLLING STONES

17 янв 2021 : 		 Лидер GHOST — о провале REPUGNANT: «Я был очень непрофессионален»

7 янв 2021 : 		 GHOST готовят что-то грандиозное

26 дек 2020 : 		 GHOST отправятся в студию зимой

26 дек 2020 : 		 Вышла фигурка GHOST

25 дек 2020 : 		 GHOST проиграли суд по претензиям на название водки

25 май 2020 : 		 Бывший участник GHOST выпускает альбом

22 май 2020 : 		 Производители водки GHOST ответили лидеру GHOST

15 май 2020 : 		 Представители GHOST ответили производителям водки GHOST

15 май 2020 : 		 GHOST предъявили производителям водки GHOST

8 апр 2020 : 		 Новые фигурки GHOST

20 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт GHOST в Мексике, стал первой жертвой коронавируса в стране

6 мар 2020 : 		 GHOST простились с папой

20 янв 2020 : 		 Фронтмен GHOST об идеях для клипов

14 янв 2020 : 		 Пазлы GHOST выйдут весной

19 дек 2019 : 		 Лидер GHOST: «Из Tom'a Araya'и вышел бы отличный Санта!»

16 дек 2019 : 		 GHOST запишут песню для специального проекта

27 ноя 2019 : 		 Лидер GHOST получит награду

27 окт 2019 : 		 Видео с выступления GHOST

21 сен 2019 : 		 Видео с выступления GHOST
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"Hunter’s Moon", новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в саундтрек "Halloween Kills".

GHOST Premier Music Video For New Single "Hunter's Moon"



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