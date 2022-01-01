сегодня



Лидер GHOST: «Сейчас многие ваши любимые группы страдают»



Tobias Forge в рамках недавней беседы с "The Morning After" рассказал о ближайших туровых планах группы:



«Мы собираемся много гастролировать в 2023 году. В какой-то степени мы были немного рассинхронизированы. Последняя пластинка GHOST "Impera" вышла весной, и это было здорово. Нам удалось дать 50 концертов весной, что было просто невероятно, учитывая, в каком состоянии был мир в тот момент: не только война и неопределённость, особенно в Европе. Мы отправлялись в тур, не зная, будут ли некоторые из этих стран уже открыты, и то, что тур вообще состоялся, — было одно шоу, которое отменили из-за каких-то проблем с безопасностью — это было невероятно. Но мы уже решили отказаться от летнего фестивального маршрута, просто потому что состав 2022 года был составом 2020 года, так что для нас не было места, они не могли предложить услуги новой группе, которая собирается приехать, потому что все места были заняты ещё два года назад. Поэтому мы решили: "Хорошо, у нас будет свободное лето. Фантастика. А потом мы отправимся в тур по США". И после этого мы решили на некоторое время затаиться.



Сейчас просто слишком много всего происходит — выступает очень много групп — и становится слишком тесно. И это вредит всем на самом деле. Я не хочу приводить примеры из рок-н-ролла, но поверьте мне, когда я говорю, что многие из ваших любимых групп действительно страдают из-за... После COVID все пытаются гастролировать в одно и то же время, и, очевидно, люди не могут посетить каждую группу, которая приезжает. Так что мы приняли решение: "Давайте просто держаться подальше от этого дерьма". Это уже слишком. Мы рады тому, что имеем. Мы в восторге от этого тура, который мы сейчас проводим, от того, что люди приходят, и это уже немало. И ещё не хочу показаться слишком политизированным или слишком разбирающимися в вещах, но у нас был план гастролировать в Европе и зимой, а Европа сейчас выглядит слишком странно. Там слишком много всего происходит, и там колоссальный энергетический кризис. Так что было приятным облегчением почувствовать: "Давайте вернёмся в марте" или типа того [смеётся]. "Давайте займёмся чем-нибудь другим, например просто побудем подальше". Есть много дел, которыми мы можем заниматься, и есть много других людей, которые должны заниматься своими делами. И у нас так много всего будет происходить в 2023 году. Мы собираемся охватить весь грёбаный мир в 2023 году».







+2 -1



просмотров: 229

