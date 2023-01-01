17 фев 2023



Новое видео GHOST



GHOST опубликовали видео "Chapter 16: Tax Season" и снабдили его комментарием:



«Мы хотим сообщить вам, что в этом мире нет ничего однозначного, кроме смерти и налогов».







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