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Ghost

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Лидер GHOST — о провале REPUGNANT: «Я был очень непрофессионален»



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Tobias Forge основал REPUGNANT в 1998 году и выступал под именем "Mary Goore", в конце концов выпустив несколько демо и EP перед записью их единственного полноформатного альбома 2002 года "Epitome Of Darkness". REPUGNANT объявили о своём уходе в 2004 году, а два года спустя Soulseller Records выпустили "Epitome Of Darkness". Альбом — настоящая смесь старого стокгольмского дэт-металла с мрачными, жуткими мелодиями — прошёл практически незамеченным по выходу, но повлиял на появление многочисленного количества дэт-металл-формаций. В одном из интервью у него спросили, заставил ли его успех в GHOST задуматься о времени, проведённом с REPUGNANT, на что он ответил:

«Я не вспоминал об этом времени из-за того, как всё обернулось с REPUGNANT. Если бы вы спросили меня в 1999, 2000 или 2001 году, я бы очень хотел, чтобы REPUGNANT подписали контракт с Roadrunner, Nuclear Blast или каким-то крупным лейблом. Я хотел быть суперпрофессионалом в группе. В то время мы были совершенно вне моды. Потребности в таком не было или, быть может, если бы всё было сыграно иначе, или я бы разыграл свои карты иначе, то... Я вспоминают о том, как и что я тогда делал, и всё это выглядело совершенно непрофессионально, у меня не было видения. У меня была мечта, но не было никакого видения. В то время нас подобрал настоящий лейбл, у нас появился менеджер, и если бы все делали всё как нужно, я бы любил эту команду. Самый яркий пример той группы, с которой нас можно было бы сравнить, — это AMON AMARTH. Настоящая группа, которая ездила с концертами. Я всегда хотел этого. Я очень хотел быть в известной группе. Я очень этого хотел, но не смог. Я не знаю, достаточно ли мы были хороши или что-то ещё, но... Теперь, зная многое из того, что требуется, сколько и чего нужно выстроить и какие решения тебе нужно принимать, я без проблем могу вспомнить о том, когда мне был 21 год, и легко понять, почему я ничего не добился с REPUGNANT. Я был зелёным. Я не думал. Время ещё не пришло».

Последний известный состав REPUGNANT включал в себя нынешних и бывших участников IN SOLITUDE, TRIBULATION и WATAIN. Tobias говорит, что после раскола он восстановил отношения со своими бывшими коллегами по группе, но предостерегает от идеи полноценного воссоединения REPUGNANT.

«Я думаю, что группа, которой была REPUGNANT на "Epitome Of Darkness", — осталась там. Сейчас мы куда лучше дружим, чем это было последние 10–15 лет. У нас были разные выкрутасы по различным причинам, в какой-то момент вспыхивало, и привет. У нас были разногласия и всё такое, то же дерьмо, что и у всех. Но сейчас мы не имеем чего-то общего друг с другом в музыкальном плане, так что мы просто дружим. У всех нас, кроме одного участника, семьи и дети. Мы теперь немного мудрее, и, возможно, только это даёт нам повод не реанимировать этот труп. Пусть уж лежит где лежит!»



TOBIAS FORGE Laments Lack Of Success For Pre-GHOST Outfit REPUGNANT:






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


17 янв 2021, 11:03		Ух! Здоровско! Как смесь Entombed/Dismember и Cathedral


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