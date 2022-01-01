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*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
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Ghost

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Лидер GHOST старается найти настрой для нового альбома



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В рамках недавнего интервью с лидером GHOST Tobias'ом Forge, у него спросили, была ли какая-то музыка, что вдохновила его на создание нового материала:

«Нет ничего, что я мог бы включить в альбом здесь и сейчас. В моей голове есть много идей, которые я хочу изучить и записать.

Думаю, я никогда не заканчивал работу над альбомом и не оставлял ее без ощущения, что есть какие-то элементы, которые я хотел бы сделать по-другому в следующий раз. Это похоже на то, как я отношусь к костюмам [GHOST на сцене] — вы пытаетесь... медленно и неуклонно вы пытаетесь совершенствоваться, но каждый процесс заканчивается тем, что вы делаете какой-то эксперимент, который мог бы стать чудом, или в следующий раз вы думаете: "О, давайте никогда не будем так делать в будущем". Потому что запись, сочинение и просто создание альбома - это тоже... это скучная вещь, но есть много практических факторов, которые будут играть на результат создания альбома. Исторически, если говорить не о моей группе, а просто об исторических записях, есть большая разница между записью в родном городе и записью альбома на каком-нибудь тропическом острове. И ни одно из них не лучше другого; это просто две разные вещи. И люди, с которыми ты работаешь, и то, в каком состоянии духа ты находишься, когда делаешь запись. Работаете ли вы по ночам или работаете днем. Таких моментов очень много.

Так что сейчас я больше думаю о настроении - я пытаюсь создать новое настроение для написания этой пластинки, чтобы не повторяться и делать что-то другое. Взять несколько хороших вещей из прошлого и попытаться избавиться от некоторых не понравившихся мне элементов. И снова попытаться сделать это идеально. Это как быть человеком, который женится в шестой раз и думает: "В этот раз все будет замечательно. В этот раз все будет идеально"».




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