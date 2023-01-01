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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 69
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 28
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 23
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 22
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Ghost

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10 янв 2023 : 		 TOBIAS FORGE — о планах GHOST

16 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

15 дек 2022 : 		 TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»

6 дек 2022 : 		 GHOST получили золото

25 ноя 2022 : 		 Лидер GHOST старается найти настрой для нового альбома

22 ноя 2022 : 		 GHOST выиграли первую американскую награду

23 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Хейтеры — это прекрасно!»

23 сен 2022 : 		 Концертное видео GHOST

22 сен 2022 : 		 GHOST впервые в Billboard Hot 100

17 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о важности социальных сетей

15 сен 2022 : 		 Лидер GHOST: «Сейчас многие ваши любимые группы страдают»

13 сен 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

8 сен 2022 : 		 GHOST почтили память лидера DEATH

5 сен 2022 : 		 Лидер GHOST — о коммерческом успехе

30 авг 2022 : 		 GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"

29 авг 2022 : 		 Новый альбом GHOST будет другим

27 июл 2022 : 		 Новое видео GHOST

17 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Пока я был в GHOST, наёмников не было»

13 июл 2022 : 		 Вокалист PRIEST: «Последний альбом GHOST — такое себе»

7 июл 2022 : 		 Бывший участник GHOST: «Мне потребовалось полгода терапии после увольнения»

20 июн 2022 : 		 Вокалист GHOST потерял голос

11 июн 2022 : 		 Синглы GHOST стали золотыми

23 май 2022 : 		 Раскрыты личности музыкантов GHOST

21 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о сотрудничестве: «Всегда всё дело в химии»

17 май 2022 : 		 Лидер GHOST — о влиянии IRON MAIDEN

14 май 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM хвалит GHOST
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|||| 10 янв 2023

TOBIAS FORGE — о планах GHOST



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TOBIAS FORGE в рамках беседы с Metal Hammer ответил на вопрос о планах группы GHOST на 2023 год:

«В следующем году мы собираемся побывать на всех рынках, но будет только один европейский тур, один американский. Мы собираемся выступать везде по чуть-чуть. Будет что-то в Северной Азии, в дальнем конце Азии — в очень устоявшейся стране с большим интересом к поп-культуре и родине видеоигр. И будет что-то в мире Океании, и может быть что-то к югу от Панамы, и может быть что-то немного севернее Панамы. Есть ощущение, что всё получится.

Перед этим мы собираемся немного измениться — в лучшую сторону. Мы не собираемся молчать. Некоторые вещи публичны, другие — не на виду, но многое уже готовится».




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