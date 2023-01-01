10 янв 2023



TOBIAS FORGE — о планах GHOST



TOBIAS FORGE в рамках беседы с Metal Hammer ответил на вопрос о планах группы GHOST на 2023 год:



«В следующем году мы собираемся побывать на всех рынках, но будет только один европейский тур, один американский. Мы собираемся выступать везде по чуть-чуть. Будет что-то в Северной Азии, в дальнем конце Азии — в очень устоявшейся стране с большим интересом к поп-культуре и родине видеоигр. И будет что-то в мире Океании, и может быть что-то к югу от Панамы, и может быть что-то немного севернее Панамы. Есть ощущение, что всё получится.



Перед этим мы собираемся немного измениться — в лучшую сторону. Мы не собираемся молчать. Некоторые вещи публичны, другие — не на виду, но многое уже готовится».







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