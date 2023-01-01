Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 22
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 11
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
*Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 22
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



12 окт 2023 : 		 GHOST готовят фильм

11 сен 2023 : 		 Сингл GHOST получил платину

26 авг 2023 : 		 Почему GHOST лучшая группа в мире?

15 авг 2023 : 		 Размалёванных на концерт GHOST не пущать!

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

4 авг 2023 : 		 GHOST открыли тур

8 июл 2023 : 		 Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июн 2023 : 		 Бокс-сет от GHOST

1 июн 2023 : 		 PAUL DI'ANNO опять про GHOST

31 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о создании новых песен

25 май 2023 : 		 Лидер GHOST — о выборе кавер-версий

22 май 2023 : 		 PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»

19 май 2023 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от GHOST

17 май 2023 : 		 Новая фигурка GHOST

16 май 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST

15 май 2023 : 		 Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA

9 май 2023 : 		 Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS

4 май 2023 : 		 GHOST взяли Grammis

11 апр 2023 : 		 GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD

9 апр 2023 : 		 Новое видео GHOST

17 фев 2023 : 		 Новое видео GHOST

27 янв 2023 : 		 JOE ELLIOTT спелся с GHOST

10 янв 2023 : 		 TOBIAS FORGE — о планах GHOST

16 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

15 дек 2022 : 		 TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GHOST готовят фильм



zoom
Tobias Forge в новом интервью Metal Hammer подтвердил, что два недавних выступления GHOST в Калифорнии станут частью фильма.

«Когда я только начинал готовить альбом, я думал: "Боже мой, я сейчас упаду в обморок, потому что мне нужно столько всего осмыслить. Потом было что-то вроде: "Нет, нет, просто не думай об этом».

Оба концерта GHOST в "Forum" прошли без использования каких-либо устройств. Использование телефонов и смарт-часов в зале было запрещено. По прибытии на площадку устройства были помещены в индивидуальные чехлы Yondr, которые были вскрыты по окончании мероприятия.

«Я никогда не видел такого взаимодействия с публикой, как со времен моей работы на клубной сцене. Это были лучшие концерты, которые я когда-либо проводил с GHOST, просто потому, что мне не нужно было видеть эти чертовы мобильные телефоны!»

По его словам, GHOST «по сути, снимали фильм. И мы использовали в качестве статистов толпы людей в течение двух вечеров. Это будет фильм с элементами концерта. Так что многое из того, что вы испытали [на двух концертах в Лос-Анджелесе], станет частью этого проекта».

На вопрос о том, будет ли фильм GHOST похож на фильм METALLICA "Through The Never", в котором снялись участники культовой рок-группы и Дейн ДеХаан ("Хроника", "Человек-паук 2"), он ответил:

«В том смысле, что это концерт, совмещенный с чем-то еще».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 176

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом