сегодня



GHOST готовят фильм



Tobias Forge в новом интервью Metal Hammer подтвердил, что два недавних выступления GHOST в Калифорнии станут частью фильма.



«Когда я только начинал готовить альбом, я думал: "Боже мой, я сейчас упаду в обморок, потому что мне нужно столько всего осмыслить. Потом было что-то вроде: "Нет, нет, просто не думай об этом».



Оба концерта GHOST в "Forum" прошли без использования каких-либо устройств. Использование телефонов и смарт-часов в зале было запрещено. По прибытии на площадку устройства были помещены в индивидуальные чехлы Yondr, которые были вскрыты по окончании мероприятия.



«Я никогда не видел такого взаимодействия с публикой, как со времен моей работы на клубной сцене. Это были лучшие концерты, которые я когда-либо проводил с GHOST, просто потому, что мне не нужно было видеть эти чертовы мобильные телефоны!»



По его словам, GHOST «по сути, снимали фильм. И мы использовали в качестве статистов толпы людей в течение двух вечеров. Это будет фильм с элементами концерта. Так что многое из того, что вы испытали [на двух концертах в Лос-Анджелесе], станет частью этого проекта».



На вопрос о том, будет ли фильм GHOST похож на фильм METALLICA "Through The Never", в котором снялись участники культовой рок-группы и Дейн ДеХаан ("Хроника", "Человек-паук 2"), он ответил:



«В том смысле, что это концерт, совмещенный с чем-то еще».







+0 -0



просмотров: 176