Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST



GHOST представили собственную версию композиции IRON MAIDEN "Phantom Of The Opera", которая будет включена в новый ЕР "Phantomime":



01. See No Evil (TELEVISION)

02. Jesus He Knows Me (GENESIS)

03. Hanging Around (THE STRANGLERS)

04. Phantom Of The Opera (IRON MAIDEN)

05. We Don't Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)







