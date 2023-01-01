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Ghost
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http://www.ghost-official.com
Myspace:
http://www.myspace.com/thebandghost
VK.com:
https://www.instagram.com/thebandghost/
Facebook:
http://www.facebook.com/thebandghost
16 май 2023
:
Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST
15 май 2023
:
Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA
9 май 2023
:
Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS
4 май 2023
:
GHOST взяли Grammis
11 апр 2023
:
GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD
9 апр 2023
:
Новое видео GHOST
17 фев 2023
:
Новое видео GHOST
27 янв 2023
:
JOE ELLIOTT спелся с GHOST
10 янв 2023
:
TOBIAS FORGE — о планах GHOST
16 дек 2022
:
Видео с текстом от GHOST
15 дек 2022
:
TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»
6 дек 2022
:
GHOST получили золото
25 ноя 2022
:
Лидер GHOST старается найти настрой для нового альбома
22 ноя 2022
:
GHOST выиграли первую американскую награду
23 сен 2022
:
Лидер GHOST: «Хейтеры — это прекрасно!»
23 сен 2022
:
Концертное видео GHOST
22 сен 2022
:
GHOST впервые в Billboard Hot 100
17 сен 2022
:
Лидер GHOST — о важности социальных сетей
15 сен 2022
:
Лидер GHOST: «Сейчас многие ваши любимые группы страдают»
13 сен 2022
:
Видео полного выступления GHOST
8 сен 2022
:
GHOST почтили память лидера DEATH
5 сен 2022
:
Лидер GHOST — о коммерческом успехе
30 авг 2022
:
GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"
29 авг 2022
:
Новый альбом GHOST будет другим
27 июл 2022
:
Новое видео GHOST
17 июл 2022
:
Вокалист PRIEST: «Пока я был в GHOST, наёмников не было»
13 июл 2022
:
Вокалист PRIEST: «Последний альбом GHOST — такое себе»
7 июл 2022
:
Бывший участник GHOST: «Мне потребовалось полгода терапии после увольнения»
20 июн 2022
:
Вокалист GHOST потерял голос
11 июн 2022
:
Синглы GHOST стали золотыми
23 май 2022
:
Раскрыты личности музыкантов GHOST
21 май 2022
:
Лидер GHOST — о сотрудничестве: «Всегда всё дело в химии»
17 май 2022
:
Лидер GHOST — о влиянии IRON MAIDEN
14 май 2022
:
Вокалистка HALESTORM хвалит GHOST
7 май 2022
:
Лидер GHOST — о членах на сцене
7 май 2022
:
ROB HALFORD признался в симпатии к группе GHOST
12 апр 2022
:
GHOST представили новые песни
31 мар 2022
:
Трилогия от GHOST
21 мар 2022
:
Успехи в чартах GHOST
21 мар 2022
:
Лидер GHOST — о контроле
18 мар 2022
:
GHOST в "Jimmy Kimmel Live!"
11 мар 2022
:
Новый альбом GHOST доступен для прослушивания
10 мар 2022
:
Видео полного выступления GHOST
9 мар 2022
:
Лидер GHOST — о песне про Майка Пенса
8 мар 2022
:
Специальное шоу от GHOST
3 мар 2022
:
Видео с текстом от GHOST
2 мар 2022
:
Лидер GHOST — о сменах продюсера
25 фев 2022
:
Лидер GHOST — о влияниях
21 фев 2022
:
Лидер GHOST назвал себя диктатором
15 фев 2022
:
Видео полного выступления GHOST
15 фев 2022
:
Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»
10 фев 2022
:
Видео с выступления GHOST
2 фев 2022
:
Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»
1 фев 2022
:
Лидер GHOST — о прелести быть основным автором
27 янв 2022
:
Мультикамерная съемка исполнения новой песни GHOST
26 янв 2022
:
GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA
25 янв 2022
:
Статуэтка GHOST выйдет летом
20 янв 2022
:
Новое видео GHOST
15 ноя 2021
:
Лидер GHOST — о росте популярности
12 ноя 2021
:
Как панк повлиял на GHOST
2 ноя 2021
:
Лидер GHOST — о концепции нового альбома
18 окт 2021
:
Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»
11 окт 2021
:
Лидер GHOST — о новой песне
1 окт 2021
:
Новое видео GHOST
30 сен 2021
:
Новая песня GHOST
10 сен 2021
:
Кавер-версия METALLICA от GHOST
15 июл 2021
:
Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет
5 мар 2021
:
Новое видео GHOST
28 янв 2021
:
Новая фигурка GHOST
25 янв 2021
:
Вокалист GHOST исполнил кавер-версию THE ROLLING STONES
17 янв 2021
:
Лидер GHOST — о провале REPUGNANT: «Я был очень непрофессионален»
7 янв 2021
:
GHOST готовят что-то грандиозное
26 дек 2020
:
GHOST отправятся в студию зимой
26 дек 2020
:
Вышла фигурка GHOST
25 дек 2020
:
GHOST проиграли суд по претензиям на название водки
25 май 2020
:
Бывший участник GHOST выпускает альбом
22 май 2020
:
Производители водки GHOST ответили лидеру GHOST
15 май 2020
:
Представители GHOST ответили производителям водки GHOST
15 май 2020
:
GHOST предъявили производителям водки GHOST
8 апр 2020
:
Новые фигурки GHOST
20 мар 2020
:
Фанат, посетивший концерт GHOST в Мексике, стал первой жертвой коронавируса в стране
6 мар 2020
:
GHOST простились с папой
20 янв 2020
:
Фронтмен GHOST об идеях для клипов
14 янв 2020
:
Пазлы GHOST выйдут весной
19 дек 2019
:
Лидер GHOST: «Из Tom'a Araya'и вышел бы отличный Санта!»
16 дек 2019
:
GHOST запишут песню для специального проекта
27 ноя 2019
:
Лидер GHOST получит награду
27 окт 2019
:
Видео с выступления GHOST
21 сен 2019
:
Видео с выступления GHOST
17 сен 2019
:
GHOST исполнили новые песни
13 сен 2019
:
Новая песня GHOST
13 сен 2019
:
Новое видео GHOST
2 сен 2019
:
Лидер GHOST о билетном скандале с METALLICA
9 авг 2019
:
Лидер GHOST не хочет спешить с альбомом
2 авг 2019
:
GHOST выпустят сингл?
31 июл 2019
:
Мультикамерная съёмка с выступления GHOST
29 июл 2019
:
Видео с выступления GHOST
12 июл 2019
:
Видео с текстом от GHOST
19 июн 2019
:
Видео с выступления GHOST
14 июн 2019
:
Новая глава в истории GHOST
20 май 2019
:
Видео с выступления GHOST
13 фев 2019
:
Вертикальное видео от GHOST
8 фев 2019
:
GHOST отправятся в студию в 2020 году
24 дек 2018
:
Новое видео GHOST
27 ноя 2018
:
Лидер GHOST: «Да, я диктатор!»
22 ноя 2018
:
Лидер GHOST думает о концертном фильме
19 ноя 2018
:
Видео с первого стадионного концерта GHOST в США
17 окт 2018
:
Новое видео GHOST
12 сен 2018
:
GHOST в Royal Albert Hall
27 авг 2018
:
CARPENTER BRUT сделал ремикс песни GHOST
7 авг 2018
:
Видео с выступления GHOST
18 июн 2018
:
Барабанщика BULLET FOR MY VALENTINE звали в GHOST
11 июн 2018
:
Успехи в чартах GHOST
5 июн 2018
:
Причина смерти на концерте GHOST
1 июн 2018
:
GHOST сократили концерт из-за трагедии
24 май 2018
:
JAMES HETFIELD исполняет GHOST
22 май 2018
:
Видео с выступления GHOST
18 май 2018
:
Новая песня GHOST
15 май 2018
:
Видео с выступления GHOST
7 май 2018
:
GHOST исполнили новые песни
6 май 2018
:
GHOST исполнили новые песни
3 май 2018
:
GHOST в акустике
16 апр 2018
:
Новое видео GHOST
12 апр 2018
:
Акустика от GHOST
7 апр 2018
:
GHOST представили нового папу
25 фев 2018
:
Кавер-версия GHOST от DEEP DARK RIVER
11 дек 2017
:
GHOST выпустили концертный альбом
7 дек 2017
:
GHOST выпускают концертный альбом
14 ноя 2017
:
Лидер GHOST и бывшие коллеги встретятся в суде?
7 ноя 2017
:
Статуэтка GHOST выйдет зимой
4 окт 2017
:
Последнее шоу PAPA EMERITUS III
3 окт 2017
:
GHOST готовы сменить папу
18 сен 2017
:
Новый альбом GHOST выйдет весной
25 авг 2017
:
Новое видео GHOST
20 авг 2017
:
Меня зовут TOBIAS FORGE и я главный в GHOST
10 июл 2017
:
Лидер GHOST: «IRON MAIDEN оказали на меня сильное влияние»
15 июн 2017
:
Лидер GHOST появится без маски
13 июн 2017
:
GHOST начнут запись летом
5 июн 2017
:
Видео с выступления GHOST
20 апр 2017
:
Видео с выступления GHOST
18 апр 2017
:
Видео полного выступления GHOST
12 апр 2017
:
Видео с выступления GHOST
4 апр 2017
:
Видео с выступления GHOST
30 мар 2017
:
Вокалист GHOST упал со сцены
29 мар 2017
:
Видео с выступления GHOST
26 мар 2017
:
Новый состав GHOST выступил впервые
3 мар 2017
:
Бывший участник GHOST раскрыл свое имя
1 мар 2017
:
GHOST выиграли шведскую Грамми
21 ноя 2016
:
Успехи GHOST
3 ноя 2016
:
Новый альбом GHOST будет более мрачным
31 окт 2016
:
Видео с выступления GHOST
18 окт 2016
:
Новое видео GHOST
14 окт 2016
:
Новый альбом GHOST выйдет осенью 2017 года
6 окт 2016
:
GHOST работают над новым материалом
29 сен 2016
:
Успехи в чартах GHOST
19 сен 2016
:
Видео с выступления GHOST
17 сен 2016
:
Новое видео GHOST
14 сен 2016
:
Трейлер нового ЕР GHOST
12 сен 2016
:
Новая песня GHOST
23 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления GHOST
26 май 2016
:
GHOST завершили работу над ЕР
23 май 2016
:
Акустика от GHOST
13 май 2016
:
GHOST выпустят новый EP летом
9 май 2016
:
GHOST хотят собирать стадионы
2 май 2016
:
Акустика от GHOST
1 май 2016
:
GHOST никогда не выступят без масок
28 апр 2016
:
Видео с выступления GHOST
5 апр 2016
:
Фирменное вино от GHOST поступило в продажу в Швеции
3 мар 2016
:
Видео с выступления GHOST
25 фев 2016
:
GHOST получили Грэммис
16 фев 2016
:
GHOST получили Грэмми
11 фев 2016
:
Видео с выступления GHOST
7 фев 2016
:
GHOST в акустике
3 фев 2016
:
Музыкант GHOST: «Большая честь быть номинированным на Грэмми»
8 дек 2015
:
Видео с выступления GHOST в Париже
28 ноя 2015
:
Колыбельные от GHOST
24 ноя 2015
:
GHOST думают о записи нового ЕР
16 ноя 2015
:
Видео с выступления GHOST
13 ноя 2015
:
Видео с выступления GHOST
10 ноя 2015
:
Видео с текстом от GHOST
31 окт 2015
:
GHOST в 'The Late Show With Stephen Colbert'
27 окт 2015
:
Акустика от GHOST
21 окт 2015
:
Акустика от GHOST
11 окт 2015
:
Вокалист GHOST без грима?
5 окт 2015
:
Акустика от GHOST
22 сен 2015
:
Новая песня GHOST
16 сен 2015
:
Музыкант GHOST не расстроился от того, что гитарист SLAYER счёл их музыку "говном"
14 сен 2015
:
Новое видео GHOST
8 сен 2015
:
GHOST на французском телевидении
2 сен 2015
:
Акустика от GHOST
1 сен 2015
:
Видео полного выступления GHOST
25 авг 2015
:
GHOST в акустике
22 авг 2015
:
Музыкант GHOST считает, что многим слушателям интересны реальные имена членов группы
19 авг 2015
:
GHOST в акустике
17 авг 2015
:
Новый альбом GHOST доступен для прослушивания
7 авг 2015
:
Новая песня GHOST
1 авг 2015
:
Новая песня GHOST
24 июл 2015
:
Музыкант GHOST: «Религия — большая проблема современного общества»
17 июл 2015
:
Новая песня GHOST
17 июл 2015
:
Представление нового вокалиста GHOST
16 июл 2015
:
Музыкант GHOST: «Мы отправились в студию с целью создать лучший альбом»
22 июн 2015
:
GHOST исполнили новые песни
9 июн 2015
:
GHOST исполнили новую песню
8 июн 2015
:
Новое видео GHOST
4 июн 2015
:
GHOST исполнили новые треки
1 июн 2015
:
Новая песня GHOST
29 май 2015
:
Трек-лист и обложка нового альбома GHOST
11 май 2015
:
Новый альбом GHOST выйдет в августе
15 апр 2015
:
GHOST нашли нового вокалиста
9 окт 2014
:
Видео с выступления GHOST
28 сен 2014
:
Видео с выступления GHOST
15 июл 2014
:
Видео полного выступления GHOST
9 июл 2014
:
Видео полного выступления GHOST
8 июл 2014
:
Видео с выступления GHOST
7 июл 2014
:
GHOST о фото, размещенном лидером BEHEMOTH
2 июн 2014
:
Видео с выступления GHOST
15 апр 2014
:
Документальные съемки GHOST
21 фев 2014
:
GHOST получили GRAMMIS
12 фев 2014
:
GHOST без грима
22 янв 2014
:
На новом альбоме GHOST будет меньше вокала
19 янв 2014
:
GHOST получили награду P3 GULD
10 дек 2013
:
Профессиональное видео c выступления GHOST
26 ноя 2013
:
Видео с выступления GHOST
13 ноя 2013
:
Новый ЕР GHOST доступен для прослушивания
11 окт 2013
:
Новый ЕР GHOST выйдет в ноябре
26 сен 2013
:
Профессиональное видео c выступления GHOST
22 сен 2013
:
Профессиональное видео c выступления GHOST
12 сен 2013
:
Документальное видео о GHOST
11 июл 2013
:
Бикини от GHOST
7 июл 2013
:
Видео с выступления GHOST
3 июл 2013
:
Новое видео GHOST
16 июн 2013
:
Видео с выступления GHOST
12 июн 2013
:
Видео с выступления GHOST
6 июн 2013
:
Видео с выступления GHOST
23 май 2013
:
Видео полного концерта GHOST
16 апр 2013
:
Видео с выступления GHOST
10 апр 2013
:
GHOST: «Мы никогда-никогда-никогда не будем называть себя GHOST B.C.»
10 апр 2013
:
Новый альбом GHOST доступен для прослушивания
8 апр 2013
:
Новая песня GHOST
4 апр 2013
:
Видео с выступления GHOST
31 мар 2013
:
Выход нового альбома GHOST отложен
31 мар 2013
:
GHOST исполнили новую песню
27 мар 2013
:
Новое видео GHOST B.C.
13 мар 2013
:
Новая песня GHOST
21 фев 2013
:
Обложка нового альбома GHOST
20 фев 2013
:
Новое видео GHOST B.C.
5 фев 2013
:
GHOST изменят имя по «юридическим причинам»
21 янв 2013
:
GHOST исполнили новую песню на TV
20 янв 2013
:
Кавер-версия ABBA от GHOST
16 янв 2013
:
DAVE GROHL в кавер-версии ABBA от GHOST
25 дек 2012
:
GHOST о новом альбоме: "Мы хотели, чтобы он звучал как дорогая запись 1978 года"
21 дек 2012
:
Название и трек-лист нового альбома GHOST
17 дек 2012
:
GHOST представили PAPA EMERITUS II
16 дек 2012
:
Новая песня GHOST
14 июн 2012
:
GHOST: «Хард-рок для тех, у кого самый большой член»
30 апр 2012
:
GHOST: 'Мы любим BEACH BOYS'
1 мар 2012
:
Медиаторы от GHOST
6 фев 2012
:
Видео с выступления GHOST
2 дек 2011
:
Видео полного концерта GHOST
15 авг 2011
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Профессиональное видео с выступления GHOST
4 июл 2011
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Видео выступления GHOST
27 июн 2011
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Видео с выступления GHOST
сегодня
Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST
GHOST представили собственную версию композиции IRON MAIDEN "Phantom Of The Opera", которая будет включена в новый ЕР "Phantomime":
01. See No Evil (TELEVISION)
02. Jesus He Knows Me (GENESIS)
03. Hanging Around (THE STRANGLERS)
04. Phantom Of The Opera (IRON MAIDEN)
05. We Don't Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)
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