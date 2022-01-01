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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео RAMMSTEIN 18
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 10
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Ghost

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11 мар 2022 : 		 Новый альбом GHOST доступен для прослушивания

10 мар 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

9 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о песне про Майка Пенса

8 мар 2022 : 		 Специальное шоу от GHOST

3 мар 2022 : 		 Видео с текстом от GHOST

2 мар 2022 : 		 Лидер GHOST — о сменах продюсера

25 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о влияниях

21 фев 2022 : 		 Лидер GHOST назвал себя диктатором

15 фев 2022 : 		 Видео полного выступления GHOST

15 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»

10 фев 2022 : 		 Видео с выступления GHOST

2 фев 2022 : 		 Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»

1 фев 2022 : 		 Лидер GHOST — о прелести быть основным автором

27 янв 2022 : 		 Мультикамерная съемка исполнения новой песни GHOST

26 янв 2022 : 		 GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA

25 янв 2022 : 		 Статуэтка GHOST выйдет летом

20 янв 2022 : 		 Новое видео GHOST

15 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о росте популярности

12 ноя 2021 : 		 Как панк повлиял на GHOST

2 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST — о концепции нового альбома

18 окт 2021 : 		 Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»

11 окт 2021 : 		 Лидер GHOST — о новой песне

1 окт 2021 : 		 Новое видео GHOST

30 сен 2021 : 		 Новая песня GHOST

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от GHOST

15 июл 2021 : 		 Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет
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Новый альбом GHOST доступен для прослушивания



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"Impera", новый альбом GHOST, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Imperium

02. Kaisarion

03. Spillways

04. Call Me Little Sunshine

05. Hunter's Moon

06. Watcher In The Sky

07. Dominion

08. Twenties

09. Darkness At The Heart Of My Love

10. Griftwood

11. Bite Of Passage

12. Respite On The Spital Fields




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