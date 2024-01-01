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Участники RUSH почтили память Гордона Лайтфута



GEDDY LEE и ALEX LIFESON приняли участие в концерте памяти Гордона Лайтфута, который состоялся в Торонто, 23 мая и исполнили композицию "The Way I Feel".















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