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Rush

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ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH



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ALEX LIFESON в программе "Torg & Elliott Show" ответил на вопрос, не устал ли он от вопрос о RUSH:

«Я все понимаю. Все в порядке. Мы гастролировали 40 лет. Очень мало групп, которые обладают таким стажем. И мы ушли в тот период, когда были на пике популярности. Так что я могу понять весь этот интерес или надежды на что-то.

Мир сейчас — сумасшедшее место. Сейчас все меняется каждый день. И я так счастлив и доволен тем, что делаю с ENVY OF NONE, а также работаю над рядом других проектов, над документальным фильмом и тому подобными мелочами. Так что я очень активен. Я вышел из своего короткого затворничества и начал активную деятельность, которой я совершенно не ожидал. Так что кто знает, что ждет меня в будущем?»

Возвращаясь к вопросу о том, не надоело ли ему отвечать на вопросы о RUSH, Alex добавил: «Я понимаю это. Фанаты RUSH мечтают об этом. Так что я понимаю. И у меня нет с этим проблем».




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