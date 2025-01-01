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ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH



ALEX LIFESON в программе "Torg & Elliott Show" ответил на вопрос, не устал ли он от вопрос о RUSH:



«Я все понимаю. Все в порядке. Мы гастролировали 40 лет. Очень мало групп, которые обладают таким стажем. И мы ушли в тот период, когда были на пике популярности. Так что я могу понять весь этот интерес или надежды на что-то.



Мир сейчас — сумасшедшее место. Сейчас все меняется каждый день. И я так счастлив и доволен тем, что делаю с ENVY OF NONE, а также работаю над рядом других проектов, над документальным фильмом и тому подобными мелочами. Так что я очень активен. Я вышел из своего короткого затворничества и начал активную деятельность, которой я совершенно не ожидал. Так что кто знает, что ждет меня в будущем?»



Возвращаясь к вопросу о том, не надоело ли ему отвечать на вопросы о RUSH, Alex добавил: «Я понимаю это. Фанаты RUSH мечтают об этом. Так что я понимаю. И у меня нет с этим проблем».







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