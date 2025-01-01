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*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
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Rush

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Гитарист RUSH: «После смерти Нила прошло всего нескольких минут, как мы стали получать сообщения от барабанщиков»



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ALEX LIFESON в интервью "Out Of The Box" спросили, были ли у него с Geddy Lee серьезные разговоры в отношении поиска нового барабанщика после смерти Нила Пирта:

«Да, конечно, потому что нас постоянно забрасывают предложениями. После смерти Нила прошло всего нескольких минут, как мы стали получать сообщения от всевозможных барабанщиков, которые хотели пройти прослушивание в группу, думая, что мы собираемся заменить человека, с которым играли 40 лет и который написал все тексты для нашей музыки. Не знаю, о чём думали эти люди.

Так что у нас был такой разговор, потому что мы не могли его избежать. Но, честно говоря, Ged — мой лучший друг. Я разговариваю с ним, наверное, каждый день. Мы собираемся вместе на ужин, играем в теннис, вместе занимаемся благотворительностью. Он мой лучший приятель, так что я хожу к нему в гости. Он играет на басу, я на гитаре — да, мы немного играем. Я прихожу к нему якобы для того, чтобы поиграть с ним, а в итоге мы просто сидим, пьём кофе и веселимся весь день. Так что это не просто RUSH, RUSH, RUSH, RUSH, RUSH, RUSH. У меня глубокие отношения с этим человеком, и не только из-за того, что мы создали в прошлом. Никогда не знаешь, что принесёт тебе жизнь. Сейчас я очень счастлив, занимаясь свои делом. Я играю музыку. Мне нравится быть музыкантом. Я люблю играть на гитаре. Я очень люблю играть на гитаре. Это не просто средство для зарабатывания на жизнь. Это я. Это моя сущность. И не обязательно это должно быть связано с RUSH или ENVY OF NONE. Я занимаюсь тем, что мне нравится».




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