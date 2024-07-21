Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*ROB HALFORD о простате 13
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит RAMMSTEIN 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



21 июл 2024 : 		 Сольные альбомы музыкантов RUSH будут переизданы

28 май 2024 : 		 Участники RUSH почтили память Гордона Лайтфута

19 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы постоянно получаем предложения о гастролях, и они довольно существенные»

14 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы не можем просто взять другого барабанщика, давать концерты и записывать новый материал»

8 май 2024 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE вновь играют песни RUSH

29 фев 2024 : 		 Пенное от басиста RUSH

17 фев 2024 : 		 FRANK BELLO исполняет RUSH

9 фев 2024 : 		 Барабанщик SYMPHONY X исполняет RUSH

20 янв 2024 : 		 ALEX LIFESON: «Без Нила никакого RUSH»

15 янв 2024 : 		 Финальная книга Нила Пирта выйдет весной

15 янв 2024 : 		 Гитарист RUSH о воссоединении: «Вообще ничего не планируется»

9 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO и JASON BITTNER выступили на концерте памяти Нила Пирта

8 янв 2024 : 		 GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков

23 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»

16 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Сведение — это смерть надежды»

13 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными

11 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о самом сложном разговоре участников RUSH

10 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «Люди хотели бы, чтобы мы продолжали работать»

9 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH о возможности появления новой музыки

6 дек 2023 : 		 Нереализованные треки вокалиста RUSH

5 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Мы обсуждали с Alex'ом поиск барабанщика»

3 дек 2023 : 		 GEDDY LEE рассказал о двух найденных сольных песнях

2 дек 2023 : 		 Гитарист RUSH выпускает усилители

1 дек 2023 : 		 GEDDY LEE готов к сотрудничеству с ALEX'ом LIFESON'ом: «Мы планируем сочинить несколько песен»

25 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Я был слишком эгоистичен в отношении Нила»

24 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Alex первым прочитал мою книгу»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Сольные альбомы музыкантов RUSH будут переизданы



zoom
Девятого августа Anthem Records в Канаде и Rhino Records в остальных странах выпустят переиздания сольных работ Alex Lifeson "Victor" и Geffy Lee"My Favourite Headache".

"Victor" будет доступен в следующих вариантах:

* Ruby Translucent 2LP (Rush Backstage exclusive, limited to 1,000 units)
* Blue Translucent 2LP (exclusive to Canada, limited to 1,000 units)
* Crystal Clear Translucent 2LP (exclusive to U.S. and ROW)
* Standard Black 2LP
* CD
* Standard & HD/HRA Digital

Side A

01. Don't Care (4:01)
02. Promise (5:44)
03. Start Today (3:46)
04. Mr. X (2:24)

Side B

05. At The End (6:07)
06. Sending Out A Warning (4:10)
07. Shut Up Shuttin' Up (4:05)
08. Strip And Go Naked (3:49)

Side C

09. The Big Dance (4:04)
10. Victor (6:23)
11. Am The Spirit (5:32)

Side D

12. Cherry Lopez Lullabye (Instrumental) (3:22)
13. Serbs (Instrumental) (3:46)
14. Kroove (Instrumental) (4:52)
15. Banjo Bob (Instrumental) (4:10)

"My Favourite Headache" в следующих версиях:

* Blue/Green Galaxy 2LP (exclusive to Canada/Anthem)
* Green & Blue 2LP (exclusive to U.S. and ROW/Rhino)
* CD

Side A

01. My Favourite Headache (4:44)
02. The Present Tense (3:25)
03. Window To The World (3:02)
04. Working At Perfekt (5:00)

Side B

05. Runaway Train (4:30)
06. The Angels' Share (4:35)
07. Moving To Bohemia (4:25)
08. Home On The Strange (3:47)

Side C

09. Slipping (5:06)
10. Still (4:29)
11. Grace To Grace (4:59)

Side D

12. My Favourite Headache (Instrumental) (4:46)
13. Home On The Strange (Instrumental) (3:47)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 июл 2024
WahrandPhain
Geffy Lee

тогда уж Goofy Lee))

просмотров: 177

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом