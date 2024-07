сегодня



Сольные альбомы музыкантов RUSH будут переизданы



Девятого августа Anthem Records в Канаде и Rhino Records в остальных странах выпустят переиздания сольных работ Alex Lifeson "Victor" и Geffy Lee"My Favourite Headache".



"Victor" будет доступен в следующих вариантах:



* Ruby Translucent 2LP (Rush Backstage exclusive, limited to 1,000 units)

* Blue Translucent 2LP (exclusive to Canada, limited to 1,000 units)

* Crystal Clear Translucent 2LP (exclusive to U.S. and ROW)

* Standard Black 2LP

* CD

* Standard & HD/HRA Digital



Side A



01. Don't Care (4:01)

02. Promise (5:44)

03. Start Today (3:46)

04. Mr. X (2:24)



Side B



05. At The End (6:07)

06. Sending Out A Warning (4:10)

07. Shut Up Shuttin' Up (4:05)

08. Strip And Go Naked (3:49)



Side C



09. The Big Dance (4:04)

10. Victor (6:23)

11. Am The Spirit (5:32)



Side D



12. Cherry Lopez Lullabye (Instrumental) (3:22)

13. Serbs (Instrumental) (3:46)

14. Kroove (Instrumental) (4:52)

15. Banjo Bob (Instrumental) (4:10)



"My Favourite Headache" в следующих версиях:



* Blue/Green Galaxy 2LP (exclusive to Canada/Anthem)

* Green & Blue 2LP (exclusive to U.S. and ROW/Rhino)

* CD



Side A



01. My Favourite Headache (4:44)

02. The Present Tense (3:25)

03. Window To The World (3:02)

04. Working At Perfekt (5:00)



Side B



05. Runaway Train (4:30)

06. The Angels' Share (4:35)

07. Moving To Bohemia (4:25)

08. Home On The Strange (3:47)



Side C



09. Slipping (5:06)

10. Still (4:29)

11. Grace To Grace (4:59)



Side D



12. My Favourite Headache (Instrumental) (4:46)

13. Home On The Strange (Instrumental) (3:47)







+0 -0



( 1 ) просмотров: 177