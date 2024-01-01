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Новая книга о RUSH выйдет осенью



Motorbooks 17 октября выпустят новую книгу журналиста Daniel'a Bukszpan'a "Rush At 50". Как и прошлые книги из этой серии, это всеобъемлющая, прекрасно изданная, наполненная фотографиями биография любимого рок-трио, рассматривающая историю канадских рокеров через призму 50 знаменательных событий и иллюстрированную временную шкалу.











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