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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 40
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 38
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Rush

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9 авг 2024 : 		 Новая книга о RUSH выйдет осенью

21 июл 2024 : 		 Сольные альбомы музыкантов RUSH будут переизданы

28 май 2024 : 		 Участники RUSH почтили память Гордона Лайтфута

19 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы постоянно получаем предложения о гастролях, и они довольно существенные»

14 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы не можем просто взять другого барабанщика, давать концерты и записывать новый материал»

8 май 2024 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE вновь играют песни RUSH

29 фев 2024 : 		 Пенное от басиста RUSH

17 фев 2024 : 		 FRANK BELLO исполняет RUSH

9 фев 2024 : 		 Барабанщик SYMPHONY X исполняет RUSH

20 янв 2024 : 		 ALEX LIFESON: «Без Нила никакого RUSH»

15 янв 2024 : 		 Финальная книга Нила Пирта выйдет весной

15 янв 2024 : 		 Гитарист RUSH о воссоединении: «Вообще ничего не планируется»

9 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO и JASON BITTNER выступили на концерте памяти Нила Пирта

8 янв 2024 : 		 GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков

23 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»

16 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Сведение — это смерть надежды»

13 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными

11 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о самом сложном разговоре участников RUSH

10 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «Люди хотели бы, чтобы мы продолжали работать»

9 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH о возможности появления новой музыки

6 дек 2023 : 		 Нереализованные треки вокалиста RUSH

5 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Мы обсуждали с Alex'ом поиск барабанщика»

3 дек 2023 : 		 GEDDY LEE рассказал о двух найденных сольных песнях

2 дек 2023 : 		 Гитарист RUSH выпускает усилители

1 дек 2023 : 		 GEDDY LEE готов к сотрудничеству с ALEX'ом LIFESON'ом: «Мы планируем сочинить несколько песен»

25 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Я был слишком эгоистичен в отношении Нила»
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Новая книга о RUSH выйдет осенью



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Motorbooks 17 октября выпустят новую книгу журналиста Daniel'a Bukszpan'a "Rush At 50". Как и прошлые книги из этой серии, это всеобъемлющая, прекрасно изданная, наполненная фотографиями биография любимого рок-трио, рассматривающая историю канадских рокеров через призму 50 знаменательных событий и иллюстрированную временную шкалу.






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