Антология RUSH выйдет весной



21 марта UMe/Mercury и Anthem Records выпустят антологию RUSH "Rush 50", которая будет доступна в следующих вариантах:



(1) Super Deluxe Edition

(2) Rush Store Exclusive Super Deluxe Edition

(3) 7-LP Deluxe Edition

(4) 4-CD Deluxe Edition

(5) Digital Edition.



Трек-лист:



01. Not Fade Away**

02. You Can't Fight It**

03. Working Man (Vault Edition)**

04. Need Some Love (Live at Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Canada – May 1974)**

05. Before And After (Live at Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Canada– May 1974)**

06. Bad Boy (Live at Agora Ballroom, Cleveland, Ohio – August 1974)*

07. Garden Road (Live at Agora Ballroom, Cleveland, Ohio – August 1974)*

08. Anthem (Live at Electric Lady Studios, New York – December 1974)*

09. Fly By Night

10. Bastille Day

11. 2112: Overture / The Temples Of Syrinx

12. By-Tor & The Snow Dog (Live at Massey Hall, Toronto, Canada – June 1976)

13. Something For Nothing (Live at Massey Hall, Toronto, Canada – June 1976)

14. Closer To The Heart

15. Xanadu (Live at Hammersmith Odeon, London – February 1978)

16. Drum Solo (Live at Hammersmith Odeon, London – February 1978)

17. The Trees (Vault Edition)*

18. La Villa Strangiato (Live at Pink Pop Festival, Netherlands – June 1979)

19. In The Mood (Live at Pink Pop Festival, Netherlands – June 1979)

20. The Spirit Of Radio

21. Natural Science (Live at Manchester Apollo, Manchester – June 1980)

22. A Passage To Bangkok (Live at Manchester Apollo, Manchester – June 1980)

23. Tom Sawyer

24. Limelight (Live at Maple Leaf Gardens, Toronto, Canada – March 1981)

25. Vital Signs (Live at Maple Leaf Gardens, Toronto, Canada – March 1981)

26. YYZ (Live at The Forum, Montreal, Canada – March 1981)

27. Subdivisions

28. Red Sector A

29. Witch Hunt (Live at Maple Leaf Gardens, Toronto, Canada – September 1984)

30. New World Man (Live at Maple Leaf Gardens, Toronto, Canada – September 1984)

31. The Big Money

32. Time Stand Still

33. Distant Early Warning (Live at NEC Arena, Birmingham – April 1988)

34. Superconductor

35. Dreamline

36. Stick It Out

37. Test For Echo

38. The Rhythm Method (Live at World Music Theatre, Tinley Park, Illinois – June 1997)

39. One Little Victory (Remixed)

40. Cygnus X-1 (Live at Maracanã Stadium, Rio de Janeiro – November 2002)

41. The Seeker

42. Between The Wheels (Live at Festhalle Frankfurt, Germany – September 2004)

43. The Main Monkey Business

44. Workin' Them Angels (Live at Ahoy Arena, Rotterdam – October 2007)

45. Freewill (Live at Quicken Loans Arena, Cleveland, Ohio – April 2011)

46. Red Barchetta (Live at Quicken Loans Arena, Cleveland, Ohio – April 2011)

47. Headlong Flight

48. Manhattan Project (Live at US Airways Center, Phoenix, Arizona; American Airlines Center, Dallas, Texas; AT&T Center, San Antonio, Texas – November 2012)

49. Jacob's Ladder (Live at Air Canada Centre, Toronto, Canada – June 2015)

50. What You're Doing / Working Man / Garden Road (Live at the Forum, Los Angeles, California – August 2015)*



* Previously unreleased

** Previously unreleased on CD and LP







