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*Видео с текстом от DESTINITY 468
*Умер Джон Сайкс 148
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 117
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
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Rush

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28 янв 2025 : 		 Антология RUSH выйдет весной

17 янв 2025 : 		 ALEX LIFESON: «RUSH ушли на вершине»

3 янв 2025 : 		 BRIAN TICHY исполняет классику RUSH

21 дек 2024 : 		 Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum

30 окт 2024 : 		 Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью

29 окт 2024 : 		 Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной

26 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

15 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

14 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

6 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

17 сен 2024 : 		 Вокалист RUSH почтил память Херби Флауэрс

9 авг 2024 : 		 Новая книга о RUSH выйдет осенью

21 июл 2024 : 		 Сольные альбомы музыкантов RUSH будут переизданы

28 май 2024 : 		 Участники RUSH почтили память Гордона Лайтфута

19 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы постоянно получаем предложения о гастролях, и они довольно существенные»

14 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы не можем просто взять другого барабанщика, давать концерты и записывать новый материал»

8 май 2024 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE вновь играют песни RUSH

29 фев 2024 : 		 Пенное от басиста RUSH

17 фев 2024 : 		 FRANK BELLO исполняет RUSH

9 фев 2024 : 		 Барабанщик SYMPHONY X исполняет RUSH

20 янв 2024 : 		 ALEX LIFESON: «Без Нила никакого RUSH»

15 янв 2024 : 		 Финальная книга Нила Пирта выйдет весной

15 янв 2024 : 		 Гитарист RUSH о воссоединении: «Вообще ничего не планируется»

9 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO и JASON BITTNER выступили на концерте памяти Нила Пирта

8 янв 2024 : 		 GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков

23 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»
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|||| 28 янв 2025

Антология RUSH выйдет весной



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21 марта UMe/Mercury и Anthem Records выпустят антологию RUSH "Rush 50", которая будет доступна в следующих вариантах:

(1) Super Deluxe Edition
(2) Rush Store Exclusive Super Deluxe Edition
(3) 7-LP Deluxe Edition
(4) 4-CD Deluxe Edition
(5) Digital Edition.

Трек-лист:

01. Not Fade Away**
02. You Can't Fight It**
03. Working Man (Vault Edition)**
04. Need Some Love (Live at Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Canada – May 1974)**
05. Before And After (Live at Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Canada– May 1974)**
06. Bad Boy (Live at Agora Ballroom, Cleveland, Ohio – August 1974)*
07. Garden Road (Live at Agora Ballroom, Cleveland, Ohio – August 1974)*
08. Anthem (Live at Electric Lady Studios, New York – December 1974)*
09. Fly By Night
10. Bastille Day
11. 2112: Overture / The Temples Of Syrinx
12. By-Tor & The Snow Dog (Live at Massey Hall, Toronto, Canada – June 1976)
13. Something For Nothing (Live at Massey Hall, Toronto, Canada – June 1976)
14. Closer To The Heart
15. Xanadu (Live at Hammersmith Odeon, London – February 1978)
16. Drum Solo (Live at Hammersmith Odeon, London – February 1978)
17. The Trees (Vault Edition)*
18. La Villa Strangiato (Live at Pink Pop Festival, Netherlands – June 1979)
19. In The Mood (Live at Pink Pop Festival, Netherlands – June 1979)
20. The Spirit Of Radio
21. Natural Science (Live at Manchester Apollo, Manchester – June 1980)
22. A Passage To Bangkok (Live at Manchester Apollo, Manchester – June 1980)
23. Tom Sawyer
24. Limelight (Live at Maple Leaf Gardens, Toronto, Canada – March 1981)
25. Vital Signs (Live at Maple Leaf Gardens, Toronto, Canada – March 1981)
26. YYZ (Live at The Forum, Montreal, Canada – March 1981)
27. Subdivisions
28. Red Sector A
29. Witch Hunt (Live at Maple Leaf Gardens, Toronto, Canada – September 1984)
30. New World Man (Live at Maple Leaf Gardens, Toronto, Canada – September 1984)
31. The Big Money
32. Time Stand Still
33. Distant Early Warning (Live at NEC Arena, Birmingham – April 1988)
34. Superconductor
35. Dreamline
36. Stick It Out
37. Test For Echo
38. The Rhythm Method (Live at World Music Theatre, Tinley Park, Illinois – June 1997)
39. One Little Victory (Remixed)
40. Cygnus X-1 (Live at Maracanã Stadium, Rio de Janeiro – November 2002)
41. The Seeker
42. Between The Wheels (Live at Festhalle Frankfurt, Germany – September 2004)
43. The Main Monkey Business
44. Workin' Them Angels (Live at Ahoy Arena, Rotterdam – October 2007)
45. Freewill (Live at Quicken Loans Arena, Cleveland, Ohio – April 2011)
46. Red Barchetta (Live at Quicken Loans Arena, Cleveland, Ohio – April 2011)
47. Headlong Flight
48. Manhattan Project (Live at US Airways Center, Phoenix, Arizona; American Airlines Center, Dallas, Texas; AT&T Center, San Antonio, Texas – November 2012)
49. Jacob's Ladder (Live at Air Canada Centre, Toronto, Canada – June 2015)
50. What You're Doing / Working Man / Garden Road (Live at the Forum, Los Angeles, California – August 2015)*

* Previously unreleased
** Previously unreleased on CD and LP




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