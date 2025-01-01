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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
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Rush

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Брат барабанщика RUSH скончался от рака



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Брат Нила Пирта, Дэнни Пирт умер 13 марта от той же формы рака, глиобластомы. Сестра Nancy опубликовала следующее сообщение:

«В это пасмурное воскресенье мы с глубоким прискорбием сообщаем, что в этот четверг вечером мы потеряли нашего третьего человека из команды Peart и второго брата, Дэнни, после его полуторагодовой борьбы с глиобластомой (раком мозга).

Дэнни разделял удивительные черты Peart, которые несли в себе все наши мужчины, — настоящий джентльмен с добрым сердцем и великодушной душой.

Мы посадим дерево в Лейксайд-парке рядом с деревом нашего отца и павильоном Нила, а на турнире по гольфу в этом году будет учреждена новая награда "За спортивное мастерство", поскольку именно таким он и был. Иронично, что его команда по гольфу неоднократно занимала 2-е место!"




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