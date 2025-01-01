Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 26
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 22
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 22
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
*TIM 'RIPPER' OWENS: «YNGWIE MALMSTEEN плохо относи... 15
*NEVERMORE вернется? 11
*JEFF WATERS выбирает любимый альбом ANNIHILATOR 11
*MICHAEL SCHENKER: «Моя страсть — это музыка и самовыражение» 7
*Drum-cam от NIGHTWISH 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 26
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 22
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 22
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



3 янв 2025 : 		 BRIAN TICHY исполняет классику RUSH

21 дек 2024 : 		 Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum

30 окт 2024 : 		 Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью

29 окт 2024 : 		 Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной

26 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

15 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

14 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

6 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

17 сен 2024 : 		 Вокалист RUSH почтил память Херби Флауэрс

9 авг 2024 : 		 Новая книга о RUSH выйдет осенью

21 июл 2024 : 		 Сольные альбомы музыкантов RUSH будут переизданы

28 май 2024 : 		 Участники RUSH почтили память Гордона Лайтфута

19 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы постоянно получаем предложения о гастролях, и они довольно существенные»

14 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы не можем просто взять другого барабанщика, давать концерты и записывать новый материал»

8 май 2024 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE вновь играют песни RUSH

29 фев 2024 : 		 Пенное от басиста RUSH

17 фев 2024 : 		 FRANK BELLO исполняет RUSH

9 фев 2024 : 		 Барабанщик SYMPHONY X исполняет RUSH

20 янв 2024 : 		 ALEX LIFESON: «Без Нила никакого RUSH»

15 янв 2024 : 		 Финальная книга Нила Пирта выйдет весной

15 янв 2024 : 		 Гитарист RUSH о воссоединении: «Вообще ничего не планируется»

9 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO и JASON BITTNER выступили на концерте памяти Нила Пирта

8 янв 2024 : 		 GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков

23 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»

16 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Сведение — это смерть надежды»

13 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными
Показать далее
| - |

|||| 3 янв 2025

BRIAN TICHY исполняет классику RUSH



zoom
BRIAN TICHY опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение классики RUSH "Tom Sawyer"




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 173

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом