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Участников RUSH приглашали на финал BLACK SABBATH



ALEX'a LIFESON'a спросили, знал ли он о существовании и музыкальной деятельности BLACK SABBATH в 1970-х. Он ответил:



«Конечно. Это было в начальные дни нашей группы. Мы играли в школах, потом в клубах и так далее. Не знаю, был ли я настоящим фанатом BLACK SABBATH, но тогда у меня была пара пластинок, и я с удовольствием их слушал. Я уважал гитарную игру Tony».



Насчет финального концерта SABBATH и Ozzy он сказал:



«Нас с Geddy попросили поучаствовать в этом концерте, и мы согласились, но появились другие дела, и, к сожалению, нам пришлось отказаться, потому что это было бы очень увлекательно. Нам нравится играть с другими людьми, и это помогает нам с Geddy вместе чем-то заниматься».



Возвращаясь к музыкальной связи между RUSH и BLACK SABBATH, Alex сказал:



«Была интересная параллель между ними и нами в начале. Да, я знал о BLACK SABBATH, но не более того».







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