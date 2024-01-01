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Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum



National Guitar Museum вручил награду за жизненные достижения ALEX'y LIFESON'y:



«Игра Alex'а вдохновила бесчисленное множество гитаристов на расширение границ возможностей гитары. И я один из них», — говорит HP Newquist, исполнительный директор Национального музея гитары. «Его игру трудно отнести к какой-то одной категории - назвать его «рок-гитаристом» - это еще не значит описать ее. Захватывающие риффы, сложные инструментальные пассажи, классические переливы, оглушительные аккорды, великолепный тембр... и это только начало того, что умеет Alex как гитарист».



Alex: «Для меня большая честь получить эту награду за жизненные достижения от Национального музея гитары. Я влюбился в гитару, когда мне было одиннадцать лет, и продолжаю свой роман до сих пор, шестьдесят лет спустя. Она была моим голосом, моей возлюбленной и моим партнером на протяжении всей жизни, и у нас никогда не было ни одного спора. Я благодарен за это признание и счастлив разделить с вами те блага, которые приносит работа гитариста».







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