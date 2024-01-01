Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum

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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 93
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 16
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 14
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Rush

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30 окт 2024 : 		 Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью

29 окт 2024 : 		 Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной

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6 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

17 сен 2024 : 		 Вокалист RUSH почтил память Херби Флауэрс

9 авг 2024 : 		 Новая книга о RUSH выйдет осенью

21 июл 2024 : 		 Сольные альбомы музыкантов RUSH будут переизданы

28 май 2024 : 		 Участники RUSH почтили память Гордона Лайтфута

19 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы постоянно получаем предложения о гастролях, и они довольно существенные»

14 май 2024 : 		 Гитарист RUSH: «Мы не можем просто взять другого барабанщика, давать концерты и записывать новый материал»

8 май 2024 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE вновь играют песни RUSH

29 фев 2024 : 		 Пенное от басиста RUSH

17 фев 2024 : 		 FRANK BELLO исполняет RUSH

9 фев 2024 : 		 Барабанщик SYMPHONY X исполняет RUSH

20 янв 2024 : 		 ALEX LIFESON: «Без Нила никакого RUSH»

15 янв 2024 : 		 Финальная книга Нила Пирта выйдет весной

15 янв 2024 : 		 Гитарист RUSH о воссоединении: «Вообще ничего не планируется»

9 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO и JASON BITTNER выступили на концерте памяти Нила Пирта

8 янв 2024 : 		 GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков

23 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»

16 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Сведение — это смерть надежды»

13 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными

11 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о самом сложном разговоре участников RUSH
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Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum



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National Guitar Museum вручил награду за жизненные достижения ALEX'y LIFESON'y:

«Игра Alex'а вдохновила бесчисленное множество гитаристов на расширение границ возможностей гитары. И я один из них», — говорит HP Newquist, исполнительный директор Национального музея гитары. «Его игру трудно отнести к какой-то одной категории - назвать его «рок-гитаристом» - это еще не значит описать ее. Захватывающие риффы, сложные инструментальные пассажи, классические переливы, оглушительные аккорды, великолепный тембр... и это только начало того, что умеет Alex как гитарист».

Alex: «Для меня большая честь получить эту награду за жизненные достижения от Национального музея гитары. Я влюбился в гитару, когда мне было одиннадцать лет, и продолжаю свой роман до сих пор, шестьдесят лет спустя. Она была моим голосом, моей возлюбленной и моим партнером на протяжении всей жизни, и у нас никогда не было ни одного спора. Я благодарен за это признание и счастлив разделить с вами те блага, которые приносит работа гитариста».




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