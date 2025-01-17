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ALEX LIFESON: «RUSH ушли на вершине»



Alex Lifeson в недавнем интервью вновь подтвердил, что проводит регулярные джемы с коллегой по RUSH, Geddy Lee:



«С возрастом хорошо джемовать с друзьями. Мне нужно играть. Раз в неделю я хожу к Ged'у домой — это записано в календаре — чтобы держать пальцы в тонусе, играть материал RUSH, новые джемы. Мы действительно записываем эти встречи, но я совершенно не могу сказать приведёт ли это к выпуску чего-либо».



Он также прокомментировал выступление на двух концертах в память о Тейлоре Хокинсе в 2022 году:



«Я знаю, что энергия на том шоу была фантастической, и в некоторые дни я просыпаюсь с желанием снова отправиться в турне, а в некоторые — нет. На протяжении сорока лет в состав RUSH входил Нил, и я не думаю, что, собрав какую-то новую версию коллектива, можно добиться той же магии.



После тех двух концертов и месяцев подготовки к ним, через которые мы с Ged'ом прошли, я был взволнован реакцией и тем, что снова оказался в гримерке с таким количеством коллег-артистов на Уэмбли и в Лос-Анджелесе, артистов, которых я уважал и к которым чувствовал симпатию. Но через несколько недель это чувство улетучилось, и я понял, что, несмотря на всю боль утраты, RUSH ушли на высокой ноте, сыграв как никогда хорошо и показав одно из наших лучших сценических шоу с туром «R40». Думаю, я бы предпочел, чтобы меня запомнили по этому наследию, а не по возвращению в качестве лучшей трибьют-группы RUSH».







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