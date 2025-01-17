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Rush

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ALEX LIFESON: «RUSH ушли на вершине»



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Alex Lifeson в недавнем интервью вновь подтвердил, что проводит регулярные джемы с коллегой по RUSH, Geddy Lee:

«С возрастом хорошо джемовать с друзьями. Мне нужно играть. Раз в неделю я хожу к Ged'у домой — это записано в календаре — чтобы держать пальцы в тонусе, играть материал RUSH, новые джемы. Мы действительно записываем эти встречи, но я совершенно не могу сказать приведёт ли это к выпуску чего-либо».

Он также прокомментировал выступление на двух концертах в память о Тейлоре Хокинсе в 2022 году:

«Я знаю, что энергия на том шоу была фантастической, и в некоторые дни я просыпаюсь с желанием снова отправиться в турне, а в некоторые — нет. На протяжении сорока лет в состав RUSH входил Нил, и я не думаю, что, собрав какую-то новую версию коллектива, можно добиться той же магии.

После тех двух концертов и месяцев подготовки к ним, через которые мы с Ged'ом прошли, я был взволнован реакцией и тем, что снова оказался в гримерке с таким количеством коллег-артистов на Уэмбли и в Лос-Анджелесе, артистов, которых я уважал и к которым чувствовал симпатию. Но через несколько недель это чувство улетучилось, и я понял, что, несмотря на всю боль утраты, RUSH ушли на высокой ноте, сыграв как никогда хорошо и показав одно из наших лучших сценических шоу с туром «R40». Думаю, я бы предпочел, чтобы меня запомнили по этому наследию, а не по возвращению в качестве лучшей трибьют-группы RUSH».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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17 янв 2025
M
Mateas89
Полностью согласен. Одна из тех супер редких групп, которые вообще не потеряли в качестве со временем. Даже последний Clockwork Angels слушается очень круто, а уж вещи вроде The Wreckers и Garden так вообще должны быть в золотом фонде наравне с Tom Sawyer или Spirit of Radio.
17 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
Mateas89, bY2B, Anarchist, Headlong Flight, блин, да весь альбом - пушка, я его могу подряд 10 раз послушать и не устать. Такое у меня только с Counterparts и Power Windows
17 янв 2025
J
Jack of Diamonds
для меня с натяжечкой, но да, вот если бы после Snakes & Arrows ушли, тогда да

просмотров: 464

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