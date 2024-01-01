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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 26
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
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Rush

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17 сен 2024 : 		 Вокалист RUSH почтил память Херби Флауэрс

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8 май 2024 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE вновь играют песни RUSH

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9 фев 2024 : 		 Барабанщик SYMPHONY X исполняет RUSH

20 янв 2024 : 		 ALEX LIFESON: «Без Нила никакого RUSH»

15 янв 2024 : 		 Финальная книга Нила Пирта выйдет весной

15 янв 2024 : 		 Гитарист RUSH о воссоединении: «Вообще ничего не планируется»

9 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO и JASON BITTNER выступили на концерте памяти Нила Пирта

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23 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»

16 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Сведение — это смерть надежды»

13 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными

11 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о самом сложном разговоре участников RUSH

10 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «Люди хотели бы, чтобы мы продолжали работать»

9 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH о возможности появления новой музыки

6 дек 2023 : 		 Нереализованные треки вокалиста RUSH

5 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Мы обсуждали с Alex'ом поиск барабанщика»

3 дек 2023 : 		 GEDDY LEE рассказал о двух найденных сольных песнях

2 дек 2023 : 		 Гитарист RUSH выпускает усилители

1 дек 2023 : 		 GEDDY LEE готов к сотрудничеству с ALEX'ом LIFESON'ом: «Мы планируем сочинить несколько песен»
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Вокалист RUSH почтил память Херби Флауэрс



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Geddy Lee почтил память Херби Флауэрса, скончавшегося пятого сентября в возрасте 86 лет.

«Недавно мы потеряли одного из действительно великих бас-гитаристов рок-н-ролла. Херби Флауэрс записывался и выступал с такими музыкантами, как Дэвид Боуи, Лу Рид, Марк Болан, Пол Маккартни, Брайан Ферри и Элтон Джон. И хотя его имя, возможно, известно не каждому поклоннику рок-музыки, для своих сверстников и коллег-басистов он был яркой и сияющей звездой. RIP Херби Флауэрс».

Брайан Кит «Херби» Флауэрс (англ. Brian Keith «Herbie» Flowers; 19 мая 1938 — 5 сентября 2024) — британский музыкант, специализирующийся на игре на бас-гитаре, контрабасе и тубе. Был участником таких групп как Blue Mink, T. Rex и Sky, является одним из самых известных сессионных музыкантов Британии, его можно услышать на альбомах Элтона Джона (Tumbleweed Connection, Madman Across the Water), Дэвида Боуи (Space Oddity, Diamond Dogs), Лу Рида (Transformer, включая знаменитую басовую линию на песне «Walk on the Wild Side»), Melanie (Candles in the Rain), Роя Харпера (Bullinamingvase), Дэвида Эссекса (Rock On), Алана Кларка, Эла Купера (New York City (You’re a Woman)), Брайана Ферри (The Bride Stripped Bare), Гарри Нилсона (Nilsson Schmilsson, Son of Dracula), Кэта Стивенса (New Masters, Foreigner), Пола Маккартни (Give My Regards to Broad Street), Джорджа Харрисона (Somewhere in England, Gone Troppo, Brainwashed) и Ринго Старра (Stop and Smell the Roses). Он также играл на бас-гитаре в рок-опере Jeff Wayne’s Musical Version of The War of the Worlds. К концу 70-х годов Флауэрс принял участие в записи около 500 хит-пластинок.

GEDDY LEE Pays Tribute To Late Bass Legend HERBIE FLOWERS -




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