19 май 2024



Гитарист RUSH: «Мы постоянно получаем предложения о гастролях, и они довольно существенные»



В новом интервью для Rolling Stone Alex Lifeson подтвердил, что в последние недели он «исполняет много песен RUSH» со своим коллегой по группе, Geddy Lee, в доме басиста и вокалиста в Торонто:



«Мы вместе в одной комнате, как это было всегда. Это здорово, но нет никаких шансов, что мы возьмём барабанщика и снова отправимся в тур как воссоединившиеся RUSH или что-то в этом роде. А если бы мы захотели написать новый материал, то никому уже нет до него дела. Все хотят слушать только старые хиты от таких парней, как мы».



Когда интервьюер заметил, что фанатам RUSH «было бы дело до нового материала», Lifeson уточнил:



«Может быть, фишка в том, что на самом деле наша музыка просто возвращает людей в то время их жизни, о котором у них остались очень приятные и яркие воспоминания, и я это понимаю, и это здорово. А ещё это часто делается ради денег. А это совсем не про нас. Предложения поступают постоянно, но я не знаю. Не думаю, что подобное нас действительно интересует».



Насчёт того, почему он против идеи исполнять музыку RUSH с новым барабанщиком, Lifeson сказал:



«Я предполагаю, что это может сказаться негативно. Это может разрушить то творческое наследие, которое оставили RUSH. Когда группа прекратила свою деятельность, мы были разочарованы. А потом Нил [Пирт, барабанщик RUSH] заболел, но наше наследие осталось в целости и сохранности, мы ушли на высокой ноте. Финальный тур был великолепным. Всё было превосходно. Мы играли очень круто. Мы ещё больше сблизились с нашей аудиторией. Я бы предпочёл оставить всё как есть и ощущать грусть от того, что не мы так и не поехали на гастроли снова, чем поехать на гастроли и выступать сидя на стуле, потому что я не могу стоять. [смеётся] Я бы предпочёл, чтобы меня запомнили таким, а не в том виде, как в текущий момент».



Alex рассказал, что они с Geddy продолжают обсуждать возможность снова выступить вместе:



«Мы говорим об этом, но в то же время он мой лучший друг, он любит меня и заботится обо мне. Он знает, что у меня есть проблемы — как физические, так и эмоциональные. И он ценит то, что мы так сильно уважаем и любим друг друга. Я бы поехал в тур, как хотел бы поехать он, потому что я люблю его и хочу сделать его счастливым. Но он знает, что я-то не буду рад. Нас это связывает.



Не думаю, что в душе я был бы счастлив, если бы мы сделали что-то подобное. Я бы почувствовал, что мы поступаем несправедливо по отношению к нашим фанатам, и это было бы просто жаждой наживы.



Мы постоянно получаем предложения, и они довольно существенные, но я не знаю. Для меня этого недостаточно. Сколько человеку нужно для счастья? Я наоборот пытаюсь избавиться от вещей. Я продал большую часть своих гитар. У меня было несколько машин. Я продал их все. У меня был дом в деревне, который я продал. Я хочу быть стройнее и немного подтянутей в своей жизни, с меньшим количеством якорей на шее».







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