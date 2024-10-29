сегодня



Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной



HarperCollins сообщили о том, что 13 мая состоится релиз новой книги басиста/вокалиста RUSH Geddy Lee "72 Stories", которая посвящена его коллекции памятных вещей, связанных с бейсболом.







+0 -0



( 4 ) просмотров: 224

